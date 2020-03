Continúan las medidas preventivas iniciadas por Río Negro ante caso positivo de Coronavirus

Las autoridades sanitarias de Río Negro confirmaron que hasta el momento no se han registrado nuevos casos sospechosos de coronavirus en la provincia, tras la confirmación en la tarde de ayer de una persona afectada en Viedma.

La paciente, una docente de 32 años de edad, sigue internada, asintomática y afebril. En la tarde de este martes 10 se le realizará un nuevo isopado para tomar muestras que se serán enviadas al Instituto Malbrán en Buenos Aires para ser analizadas. Los resultados se conocerán en las próximas 48 horas. En tanto, sus familiares directos continúan aislados en su domicilio de acuerdo a las recomendaciones epidemiológicas y con seguimiento permanente de los equipos de Salud del hospital Zatti.

En tanto, en el marco del protocolo de actuación determinado por el Comité de Contingencia provincial, se recibieron hasta las 9 de hoy 52 llamados a la línea de emergencia 911, que atiende en este caso a quienes tengan alguna sospecha sobre la enfermedad. De ese total, sólo tres casos presentaban algún síntoma, pero luego de la revisión médica correspondiente, se descartó que fueran sospechosos de coronavirus. Los restantes 49 fueron para realizar consultas, que fueron respondidas por el personal capacitado al efecto.

En tanto, ya se dispuso un equipo móvil con una ambulancia y personal de salud para realizar las revisiones necesarias a las personas que llamen al 911 alertando sobre la presencia de síntomas. De esta forma, se evita que concurran a los centros de salud para evitar cualquier posible propagación de la enfermedad.

Las últimas informaciones respecto de la evolución del caso de Coronavirus en Viedma fueron explicadas en conferencia de prensa por el ministro de Salud, Fabián Zgaib; acompañado por la doctora Mercedes Iberó, secretaria de Políticas Públicas de Salud; y el doctor Miguel Ángel Ledesma, secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud.

El ministro Fabián Zgaib explicó que el de Viedma es un caso importado, “lo que significa que en nuestro país no tenemos circulación del virus, los casos son todas personas que viajaron al exterior y trajeron el virus. Eso hace que sigamos epidemiológicamente en etapa de contención, tratando de hacer que el virus no circule dentro de nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad”.

Por su parte, la doctora Mercedes Iberó, secretaria de Políticas Públicas de Salud, indicó que “casos sospechosos son aquellas personas que tienen los síntomas, que son fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria o una leve secreción nasal, que hayan estado en contacto en lugares donde hay circulación viral o con la paciente confirmada.

“No todas las personas que tienen fiebre son casos sospechosos de coronavirus, hay muchas otras enfermedades respiratorias que nos van a dar los mimos síntomas”, sostuvo Ibero.

La decisión del Ministerio de Salud de Río Negro, siguiendo los pasos de Nación y de la OMS, es que todo caso sospechoso se va a internar como acción de contención.

“El virus no vuela por el aire, no anda flotando, sino que se transmite en el contacto de las personas a menos de dos metros, prolongado en el tiempo. No se contagia simplemente por pasar cerca”. No obstante, se deposita en las superficies, por lo que es muy importante el lavado de manos”, explicó Iberó.