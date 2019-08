Weretilneck: “es necesario llamar a un gran consenso nacional”

Viedma.- El gobernador Alberto Weretilneck remarcó hoy la necesidad de llamar a “un gran consenso nacional”, para enfrentar el escenario de crisis que vive hoy la Argentina. “En la situación actual, no hay margen de que no se trabaje con un fuerte acuerdo político, social y económico con los gobernadores, las cámaras empresariales y los sindicatos”, tanto por parte del Gobierno nacional como de la oposición.

Weretilneck fue consultado por la prensa en El Bolsón, donde encabezó este miércoles distintas actividades oficiales.

Ante la pregunta puntual, el Mandatario sostuvo que “el momento que vive el país exige mucho diálogo, ponerse en el lugar del otro y buscar consensos para que la gente no siga sufriendo y lo poco que queda en pie de la economía no se termine de derrumbar”.

Indicó además que no ha podido analizar en detenimiento las últimas medidas económicas anunciadas por el presidente Mauricio Macri, al tiempo que se mostró expectante respecto de las consecuencias que tendrá en la económica el salto en el valor del dólar. “En Río Negro habrá actividades que se beneficiarán, pero también habrá complicaciones en otros aspectos”, sostuvo.

Explicó que “somos una provincia que vende gas y petróleo. Eso nos impacta positivamente porque aumentan las regalías. Por otro lado somos exportadores de langostinos, carne vacuna, alfalfa, frutos secos y manazas. Estas actividades se ven beneficiadas. Por otro lado, somos receptores de turismo y tenemos incrementos de costos, por ejemplo, en los medicamentos que están dolarizados y eso genera inconvenientes. También hay que ver hasta dónde llegarán los incrementos tarifarios”.

Elecciones en Río Negro

Por otra parte, el Gobernador ponderó la performance de Juntos Somos Río Negro en las elecciones del pasado domingo. “Era una elección difícil, compleja. Teníamos muchas dificultades porque era una elección nacionalizada y nuestra boleta no estaba pegada a ninguna candidatura presidencial, pero así y todo hemos hecho un buen comicio”.

“En una elección tan polarizada fue un desafío muy importante. A pesar de ello tuvimos un buen resultado, hemos mantenido los resultados mínimos de años anteriores, y podemos convencer a mas rionegrinos a que confíen en nosotros y fundamentalmente ganar en octubre, para que Mónica Silva me pueda acompañar en el Senado”, añadió.

Agregó que “podremos mejorar desde la cantidad de votos nulos y blancos. Muchos rionegrinos votaron a otros candidatos que no eran del Frente de Todos o de Cambiemos y votaron en blanco. Tenemos mucho para seguir mejorando”.

“Nosotros no estamos acostumbrados al corte de boleta. Votamos partidos completos. Eso hace que cuando tenemos ejercicios de esta característica, nos cueste aún más. Vamos a seguir insistiendo, porque que un partido provincial obtenga el 30% nos llena de satisfacción”, indicó.