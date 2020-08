Tamburrini adelantó que no dará marcha atrás frente a los reclamos de ATE

Sierra Grande.- El intendente Renzo Tamburrini negó absolutamente todos los planteos laborales que le hace el gremio de ATE y desvió el foco de atención en la pandemia.

«Estoy indignado con la actitud del gremial de ATE, por la forma con la fuerza, no los vamos a dejar pasar y no vamos a exponer el trabajo que venimos realizando y el esquema de vulnerabilidad», señaló el mandatario a Radio Libre.

El mandatario había rechazado un día antes en una nota los planteos que hicieron desde ATE donde habían denunciado una serie de irregularidades, como el despido de tres mujeres y casos de persecución especialmente con trabajadores que están en los puestos de control de acceso a la localidad.

«No tengo que rever ninguna medida en la municipalidad porque lo que dice ATE es mentira, estoy indignado, estamos a para preservar a la comunidad», insistió el mandatario comunal.

Incluso aprovechó para ligar esta protesta a asuntos políticos que nada tiene que ver con lo laborar.

A la mañana este medio dialogó con el titular de ATE, Rodrigo Vicente, que señaló que en otra oportunidad llegó hasta Sierra Grande para mantener un diálogo con el intendente y no lo dejaron pasar «La gendarmería si me dejaba pasar, pero el municipio no y venía con todos los papeles que se exigen», señaló el gremialista. Luego Tamburrini desmintió que sea así.

Desmiente a ATE

Tamburrini en la misma entrevista negó despidos masivos, «Solo hubo tres en marzo hubo dos despidos efectivos de personal contratado, uno por inasistencias reiteradas y el otro por agresiones verbales e incumplimiento de tareas y en mayo se despidió a un empleado contratado por tener 24 faltas.

Aclaró que los trabajadores de los controles de acceso trabajan cinco días con dos francos, en turnos rotativos y trabajan cuatro horas.

Además expresó que se les reconoció el trabajo con un pago único de bonificación que alcanza a todos los trabajadores que han trabajado y trabajan en los puestos de control.Todos los puestos están equipados con casillas y baños químicos.