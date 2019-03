Soria y Odarda prometieron jerarquizar Viedma como capital provincial

Viedma.- El actual Intendente de Roca y candidato a la Gobernación de la provincia de Río Negro, Martín Soria, recorrió junto a su compañera de fórmula y candidata a la Vicegobernación , Magdalena Odarda, la capital de la provincia y desde ahí prometierin jerarquizar la ciudad como capital provincial.

Durante la visita el dirigente roquense junto a la parlamentaria de RIO estuvieron acompañados por los candidatos, Nicolás Rochas, Facundo Montecino, Pablo Barreno, Vanessa Cacho Devincenzi y la concejal viedmense Evelyn Rousiout. Los dirigentes del FpV recorrieron la Feria Municipal y algunos barrios de la zona donde Soria manifestó que “vamos a llevar adelante una administración eficiente, haciendo nuestro mayor esfuerzo en controlar el gasto público sin afectar la fuente de trabajo de los empleados públicos. Lo que necesitamos es optimizar su aporte a la provincia. Contamos con todos y cada uno de los trabajadores que forman parte del Estado para salir adelante”.

Por su parte Odarda expresó que “junto a Martín vamos a proteger y jerarquizar al empleado estatal, así como también potenciar esta ciudad para que sea un verdadero orgullo de Capital real para todos los rionegrinos y no sólo lo sea en los papeles”.

“Una ciudad donde no se nos escatimen vuelos aéreos, es una vergüenza que Viedma cuente con sólo 5 vuelos semanales de Aerolíneas, eso no es tener consideración por la capital, es subestimarla, menospreciarla. No puede ser que una capital provincial como la nuestra sea la que menos conexión aérea del país tenga. Queremos además que sea admirada por su producción, con sus miles de tierras irrigadas optimizadas y generando valor a la economía; que se la admire por sus costas ribereñas y marítimas, en donde el privilegio de contar con un mar a 30 Km de aquí, sea aprovechado turísticamente. Necesitamos de una capital con identidad y sobre todo jerarquizarla como tal”, afirmó la actual Senadora.

“Como legisladora provincial bregamos por la conectividad aérea regional y la recuperación de los aeropuertos de toda la provincia, como el de Jacobacci, SAO y General Roca. Ya como Senadora, hicimos las gestiones para unir la capital rionegrina con la ciudad de Bariloche por vía aérea, con tres frecuencias semanales, lo que constituyó una gran novedad para la integración regional”, destacó.

Por su parte, Soria manifestó “El gobernador se equivocó al afirmar que Viedma es la ciudad del No, yo creo que Viedma es la ciudad del SI. Viedma lo demostró cuando su gente le dijo Sí a la vida y se levantó terminante contra la Central Nuclear que Macri y Weretilneck nos quisieron imponer. También demostró ser la ciudad del Sí, defendiendo y luchando por la salud del río. Viedma es la ciudad del Sí a las energías renovables, al turismo, a la producción del IDEVI, al deporte. Porque los viedmenses saben del valor enorme que significa vivir a la vera de un río maravilloso y de la necesidad de cuidar nuestros recursos naturales”.

“Sé que ahí estuvieron los vecinos, firmando amparos y ganando en la Justicia el derecho de exigir las obras que recién ahora “dicen que van a empezar”, expresó el candidato a la Gobernación

“La mirada de proyección en Viedma y la zona ha sido tan estrecha, tan paupérrima, que hasta quisieron instalar en sus aguas una Central nuclear y el pueblo no lo permitió, un movimiento de mujeres y hombres que sacó el pecho por todos los rionegrinos salvaguardando su salud, les puso freno; ésta Senadora también estuvo ahí, diciéndole que no y hasta hace pocos meses insistían con el capricho de Macri a través de sus socios en nuestra provincia con el tema de la central nuclear”, sostuvo la legisladora nacional de RIO.

“Esos dirigentes, esos concejales que se plantaron, hoy estamos todos unidos junto con Martín Soria, porque nos unen las ideas y nos une la esperanza de una gran provincia”, expresó Odarda

Durante la jornada Odarda y Soria también inauguraron un nuevo local de campaña, colmado de referentes de las diferentes fuerzas que componen el frente, vecinos y militancia en un ámbito de calidez, compromiso y mucha expectativas de cara a la elección del 7 de Abril.

PRENSA SENADORA MAGDALENA ODARDA