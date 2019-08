Quedó inaugurado el edificio de los bloques legislativos

El acto de inauguración contó con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck, el vicegobernador Pedro Pesatti, los miembros del Superior Tribunal de Justicia, ministros provinciales, legisladores, el intendente de Viedma, entre otros funcionarios provinciales, municipales, vecinos y periodistas.

El edificio inaugurado posee dos ascensores de última generación, dos salas de reuniones y cochera. Además cuenta con sistemas de ahorro energético, de agua, servicios y mantenimiento.

Pesatti explicó en su discurso que la obra es consecuencia de un plan de construcción de edificios propios que la Legislatura puso en marcha poco más de una década atrás. “Con este edificio el Poder Legislativo ya no tendrá necesidad de alquilar edificios o dependencias para su funcionamiento, lo que permitirá ahorrar este dinero y utilizarlo para otros fines”, destacó.

Recordó que la obra se licitó durante la gestión de Carlos Peralta y comenzó a construirse en febrero de 2014. “Poco después del fallecimiento de Peralta, promovimos una resolución para que este edificio lleve su nombre”, señaló.

El vice se refirió a un proceso que tiene que ver con darle al Estado provincial los edificios que necesita para su funcionamiento, en este sentido resaltó que durante el gobierno de Alberto Weretilneck se han hecho importantes obras de estas características en la capital provincial, como el nuevo edificio de la Lotería, la obra que es sede de la Secretaría de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas, el de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía, el que se está construyendo para el Ipross, la nueva sede de Altec, entre otras obras.

Pesatti resaltó que el edificio se construyó con fondos del Poder Legislativo y que no se usaron recursos extraordinarios. “Cuando se renegociaron los contratos hidrocarburíferos, tomamos la decisión de no demandar la aplicación de esos recursos para este edificio porque entendimos que era prioritario dotar con esos fondos a Vialidad de máquinas que no tenían, a los hospitales de tomógrafos, o a la policía de móviles”.

Destacó que el Poder Legislativo logró en los últimos tiempos, aún construyendo este edificio, una disminución en el gasto del presupuesto general de gastos de la Provincia, de 1 punto y medio, lo que significa una reducción de entre 300 y 400 millones de pesos.

Finalmente, agradeció a la empresa que construyó el edificio y “muy especialmente” a los obreros que trabajaron en la obra.