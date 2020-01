PAILEMAN. El legislador Luis Noale pedirá informes por una cisterna que costó 10 mil dólares y no funciona

Sierra Pailemán.- La obra, que vecinos aseguran que costó unos 10 mil dólares del plan Castello, perdió el agua en menos de un día. Antes de ser puesta en funcionamiento se llenó de ratas.

Una cisterna de hormigón, financiada con dólares del plan Castello, perdió los 30 mil litros con los que debía abastecer a la comunidad de Sierra Pailemán en pocas horas.

La situación, que genera indignación y preocupación en los pobladores del lugar, fue corroborada por el legislador Luis Noale, quien se entrevistó con el vocal de la Comisión de Fomento, Alfredo Medina, y un nutrido grupo de vecinos que expresaron su malestar.

El parlamentario rionegrino del Frente de Todos, tras su recorrida por el sitio, anunció que con el acompañamiento de otros integrantes de su bancada pedirá informes al Ministerio de Gobierno y a otras áreas del Ejecutivo para saber qué fue lo que ocurrió con esa construcción que demostró graves falencias.

El cubo de dos metros y medio de profundidad y de cuatro por cuatro metros recibe el agua de las vertientes que provienen de la meseta y debe contenerla para que luego sea distribuida mediante la red a unas 70 familias que habitan el lugar.

Noale detalló que inicialmente, por lo que comentaron los residentes y confirmaron con fotografías, la cisterna se llenó de roedores por lo que debió ser profundamente desinfectada. Posteriormente, cuando se llenó de agua, el líquido filtró dejando en evidencia las graves fallas constructivas.

“El lugar del cual la comunidad toma el agua estaba en unas condiciones deplorables, por lo que con fondos del plan Castello supuestamente se estaban haciendo obras que iban a solucionar estos problemas, pero lo que pudimos ver es que es algo totalmente mal hecho, una cisterna de 30 mil litros que tenía ratas adentro, que la llenaron y perdió el agua en un día”, destacó el legislador.

Indicó que intentó hablar con el comisionado actual pero no fue recibido así que anunció que se elevará desde el bloque un pedido de informes a las áreas correspondientes “que tendrían que haber licitado, controlado y seguido el desarrollo de estos trabajos”.

Manifestó que “es un desastre, han tirado la plata porque esto no sirve y probablemente habrá que hacerla de nuevo. Además, nos dicen que sacaron ladrillos del bulevar para ponerlos en la cisterna”.

Concluyó que “no puede haber en Río Negro ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, mucho menos cuando estamos hablando de algo vital como el acceso al agua. Nos venimos muy preocupados, pero con la voluntad de gestionar y resolver el problema de los vecinos”.

Noale fue acompañado por el concejal sanantoniense del Frente de Todos y dirigente sindical de la Uocra Eduardo Cayunao quien evaluó técnicamente los trabajos y se sorprendió ante las graves falencias detectadas.

Por su parte, el vocal de la Comisión de Fomento Alfredo Medina indicó que desde hace tres meses la cisterna estaba lista para ser usada “pero no ha sido satisfactoria porque ha tenido pérdidas muy importantes, se les han ido 30 mil litros a la pileta, no es conveniente ponerla en marcha”. Sostuvo que “se ven las aureolas grandes de la pérdida de agua, no está bien el piso ni las paredes, denota una falencia de la construcción”.

Relató que Sierra Paileman “siempre se abasteció de agua con un tanque de 10 mil litros, que hace que haya que cortarla a la noche y abrirla durante el día. Con esta cisterna hubiéramos tenido agua todo el tiempo para las 60 o 70 familias que viven acá”.

Informó que “hubo un contrato de por medio, con un constructor, pero ha faltado control en la construcción y en los materiales que se usaron; si tengo que decir cómo fue hecha no tengo ninguna respuesta porque no hemos tenido acceso a las especificaciones técnicas”.Fuente: Legislador Luis Noale