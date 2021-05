Muestras de dolor por el fallecimiento de Yamil Direne exintendente de Valcheta y electo presidente de la UCR

Legisladora Roxana Fernandez

Lamento profundamente el fallecimiento del ex intendente de la ciudad vecina y actual presidente de la UCR de Río Negro, Yamil Direne. Una triste noticia.Que en paz descanse, mis condolencias a la familia y a la comunidad de Valcheta.

La presidenta del bloque del FDT, María Eugenia Martini,

«Expresa sus condolencias y saluda especialmente a su hija Yamila, actual intendenta de la localidad de Valcheta. Además, envía un fuerte abrazo a toda la comunidad por el fallecimiento de quien fuera jefe comunal y uno de sus máximos referentes políticos».

“La política rionegrina pierde a uno de sus máximos referentes, electo hace pocas semanas como presidente del radicalismo. Ex intendente, ex legislador, ex titular de Tren Patagónico, Yamil Direne, fue un dirigente apasionado por el debate político y la militancia en contacto directo con la gente. En estos últimos meses se mostró comprometido en la tarea de reconstrucción de su partido que anhelaba concretar como nuevo presidente de esa fuerza”, expresó Martini al despedir al destacado referente radical.