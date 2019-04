Magdalena Odarda votó en Sierra Grande: “Nunca fui anti Kirchnerista, siempre dije que soy No kichnerista”

Sierra Grande.- “Este día se vive con expectativas y con fe”, señaló la senadora nacional Magdalena Odarda, luego de votar en la ESRN 39 de Sierra Grande.

Odarda llegó acompañada de su secretario Andrés Alvarenga y Cristian Llanca también candidato a legislador. “Lo importante que la gente sepa que tiene en sus manos el destino, no es una acto administrativo venir a votar”, expresó.

Odarda rompió la cábala de esperar el día de las elecciones en Playas Doradas, esta vez lo hizo en Viedma en compañía de su madre y emprende a Roca para acompañar a Martín Soria y esperar los resultados.

“Esta vez se va a dar, Río Negro se lo merece, hay mucha expectativa, esperanza, respaldo y un posicionamiento claro no quiero romper la veda electoral y quiero ser respetuosa de las normas”, dijo a Pido la Palabra.

Destacó que la campaña fue limpia, austera, sin gastar demasiado dinero, mucha caminata y hablar con los vecinos y las pymes y las pequeñas industrias que todavía quedan en pie.

Al respecto que si existe una contradicción en la postura K que tiene Martín Soria y su postura personar frente al kirchnerismo dijo “Nunca fui anti kirchnerista, siempre dije que soy No kichnerista, que es distinto a decir anti, no me gusta ser anti nada”.

Agregó que “este es un momento histórico en la Argentina, la argentina está en emergencia, estamos pasando una situación dramática que se puede profundizar y por eso la necesidad de unirse y evitar las divisiones y fragmentaciones”.

Por otra parte dijo que el gobernador Alberto Weretilneck quiso sacar una tajada antes de la veda sobre la prórroga de la emergencia Frutícola “no diciendo la verdad, no se aprobó ninguna emergencia en el senado, es un anuncio que tiene tinte electoral, esa ley va a tener que modificarse porque no llega al común del productor, hay que sentarse y modificarla”.

No quiso opinar sobre lo que dijo en Sierra Grande el senador Miguel Pichetto al respecto de los que opinan que es igual que Macri. “No me gusta opinar, nunca opino de un compañero senador, en muchos temas trabajamos juntos, en algunos me apoya y en otros lo apoyo a él, pero si diferimos con respecto al posicionamiento nacional”.