Magdalena Odarda recordó al presidente Raúl Alfonsín y su deseo de trasladar la capital a Viedma

Viedma.- La senadora nacional Magdalena Odarda recordó al ex presidente Raúl Alfonsín a diez años de su muerte.

Alfonsín decía con claridad que la “democracia es vigencia de la libertad y los derechos, pero también existencia de igualdad de oportunidades y distribución equitativa de la riqueza”. “En estos días vemos cómo crece la pobreza y la desigualdad y eso nos duele”, expresó Odarda.

La senadora rionegrina destacó la relevancia que tuvo Alfonsín en la Patagonia y, en particular en la capital rionegrina. “El padre de la democracia intentó trasladar la capital argentina a Viedma, como el decía ‘ hacia el sur, hacia el mar, hacia el frío’. Lamentablemente, no lo logró por la oposición de intereses conservadores de Buenos Aires. Él tenía esa mirada federal que hoy los patagónicos no encontramos en el gobierno nacional”, precisó Odarda.

Por último, la candidata a vicegobernadora junto a Martín Soria también recordó que Raúl Alfonsín sostenía que el límite de la construcción política era la derecha y que la derecha la representa Mauricio Macri. “Alfonsín era un hombre con fuertes convicciones y dejó bien claro que la democracia era un instrumento que debía garantizar la igualdad además de la libertad. Lamentablemente, hoy Argentina está yendo para el lado opuesto”, concluyó Odarda. Prensa senadora Magdalena Odarda Partido RIO