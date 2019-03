Los apoderados del FPV y Río denunciaron publicidad engañosa de Juntos

“Nuevamente este accionar es propio de aquellos que quieren utilizar malas artes aún dentro del amplio menú existente para hacer una campaña política, observamos que lamentablemente se reitera un modo de actuar que no es circunstancial, sino un sello característico del partido de Arabella Carreras, esto tiene que ver con aquello de que el fin, justifica los medios y ellos utilizan cualquiera de ellos con tal de perpetuarse”, expresaron.

“Lo que estamos realizando es una denuncia sobre la existencia y vigencia de cartelería estática -carteles o flyers- como así también la difusión digital audiovisual, tanto en televisión como en distintas radios de la provincia, y en redes sociales como el Facebook, YouTube, Twitter, etc. A través de las cuales se está generando un escenario de extrema confusión donde al electorado se le indica votar por un candidato que claramente no existe como tal y que no podrá estar para ninguna propuesta política en éste proceso electoral”, indicaron los apoderados.