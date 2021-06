Después de los reclamos de legisladores Gattoni y Montecino Vialidad Nacional arreglará la ruta 3 cerca de Sierra Grande

Viedma.- El Jefe del Distrito N° 20 de Vialidad Nacional, Gustavo Casas, sostuvo que esta semana se iniciarán las tareas de reparación sobre la ruta Nacional N° 3, en cercanías de Sierra Grande.

El funcionario manifestó al Diario la Palabra que el fin de semana visitó la localidad, recorrió la ruta y se reunió con el intendente, Renzo Tamburrini.

El Jefe de Vialidad detalló que «estuve en Sierra Grande, estuve mirando, tenemos que reparar aproximadamente unos 30 metros cuadrados de bacheo, casi nada, para los cien kilómetros, así que creo que esta semana lo estamos haciendo».

Consultado por el pedido de los legisladores, sostuvo que «con una levantada de teléfono lo hubiéramos solucionado todo». Y agregó que «cada uno tiene que darle el volumen que tiene que darle. Me gusta mucho que estén atentos si hay alguna cuestión en la ruta, porque eso ayuda a que nos ocupemos, pero nos estábamos ocupando, incluso hay una licitación que se tendría que haber abierto, está desde hace un mes y medio, y queremos que se adjudique un tramo, pero mientras tanto se dan estos poquitos metros cuadrados de reparación en cien kilómetros».

Casas manifestó «hay muchas rutas y me gustaría que también se ocupen de las rutas provinciales, no hablemos ni de la cuatro, ni de la seis, porque tenemos que trabajar codo a codo, porque acá transitan los rionegrinos y los que no son rionegrinos».

«Están son políticas de estado, no podemos andar marcándonos la cancha ajena, cuando a veces tenemos que cuidar a la propia», manifestó Casas.

En cuanto a la obra a realizar, el arquitecto detalló que «me llamó el intendente de Sierra Grande, así que estuvimos charlando, aproveché, miré, la recorrí, son unos 30 metros cuadrados como máximo». «Es un bacheo que haremos, aunque tenemos planificado para más adelante otro tipo de obra».

Casas indicó que «tenemos 2700 kilómetros de rutas nacionales, no encontramos nada en perfectas condiciones. Hay rutas que vienen soportando muchas situaciones y entran en la parte de la planificación. Algunas las hacemos ahora, otras para dentro de un año y otras para más adelante. Pero no hay ningún lugar donde no nos estemos ocupando, lo que pasa es que todo a la vez es imposible, y más en pandemia».