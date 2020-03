Coronavirus: especial seguimiento sanitario a trabajadores chinos de MCC

Sierra Grande.- Con especial atención el hospital Dr Pablo Bianchi, sigue de cerca la actividad de los trabajadores chinos de la MCC Minera Sierra Grande y del supermercado orientales instalado en la ciudad.

«Hay un seguimiento en la empresa desde febrero», señaló la directora Claudia Ituarte ante la consulta de Pido la Palabra.

«Desde febrero trabajamos con agentes socio-sanitarios que trabajan en terreno, hay en total 17 ciudadanos chinos en Sierra Grande», expresó Ituarte.

Acotó que en todos los casos los agentes sanitarios refirieron que se trata de ciudadanos chinos estables y que ninguna había ingresado al país en los últimos meses.

Ayer volvieron a la minera y al supernercado chino «para indagar, fue una vez conocido el caso de Río Negro».

Por otra parte la doctora dijo que no hay que estigmatizarlos solo por ser orientales, porque recordó el caso del chino que fue bajado del micro esta semana «en este caso el ciudadano chino que iba en le micro hace 20 años vive en el país y no ha viajado a su país, no se trata de ver un ciudadano chino y relacionarlo con el coronavirus», expresó.

El caso fue tal que la gente que iba en el micro «pedía que llevemos al ciudadano chino y fue asistido en el hospital y los pasajeros exigían un certificado de buena salud que tuvo que extender un médico de guardia», recordó.