Clic: Asume en Obras Públicas del municipio Victoria Bonari

Sierra Grande.- Desde este 2 de marzo asumirá como Secretaria de Obras, la maestra mayor de obras Victoria Bonari, en reemplazo de Ernesto Noel.

El dato lo proporcionó el intendente Renzo Tamburrini al programa «Viva la Playa» y agregó que el lugar que ocupa Bonari en Tierras y Catastro «probablemente a su regreso de un viaje personal, veremos como incorporamos a Ernesto Noel y nos permita trabajar con él y aprovechar sus conocimientos como inspector de Obras», señaló.

Por otra parte al respecto de las adscripciones de los ex funcionarios Roberto Lusarreta en Turismo y Rodrigo Verdugo en Deportes aún no hay novedades, «mantuve comuncación con la gobernadora para que analicen la situación, pero no hay novedades».