Sigue sin aparecer el auto que robaron esta madrugada en Sierra Grande

Sierra Grande.- No hay novedades del robo de un vehículo que ocurrió en la madrugada de este jueves, frente a un local bailable.

Esta madrugada, alrededor de las 5 se llevaron un Chevrolet Corsa de tres puertas color verde y aún no aparece.

La familia publicó en las redes en esta horas la foto del rodado para ver si se puede dar con alguien que pueda aportar un dato certero acerca de su paradero.

«Por favor si alguien vio algo comuníquense, no puede ser que nunca nadie ve nada! Tenemos el privilegio de estar en un pueblo chico donde todos nos conocemos y nos tenemos que ayudar! No puede ser que no vean nada» decía un familiar en estas horas en Facebook.

El auto es de la hija del conocido comerciante Franito Geisbauer, que personalmente esta mañana recorrió los campos aledaños a Sierra Grande para ver si aparece.

«En la zona de Sierrra Vieja había coleadas y encontré una zapatillla d emi nieto y un espejo, nada mas, no hay novedades», señaló a este medio el comerciante.

En la misma cuadra, en la calle Malvinas Argentinas, de madrugada también rompieron los vidrios de otro vehículo estacionado, con claros fines de robo.