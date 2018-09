No habrá recortes en Deportes: “Fue un mal entendido”, dijo el intendente Iribarren

Sierra Grande.- “Hay un mal entendido, no habrá ajuste en deportes, estamos haciendo ajustes pero no en deportes, no existe tal cuestión los talleres terminará el 10 de diciembre” señaló el intendente Nelson Iribarren en FM Libre.

De esta manera queda atrás el anuncio que esta mañana hizo este medio donde se conoció una nota que el secretario de Deportes Rodolfo Ferrufino habría enviado a algunos profesores de educación Física que están a cargo de escuelas municipales.

Luego este medio se comunico con Ferrufino, quien confirmó la información pero no alcanzó a salir al aire la entrevista porque se cortó la comunicación y no hubo forma de recuperarla. El funcionario se encuentra en Conesa en los Juegos Rionegrinos.

Luego el intendente Nelson Iribarren Habló en FM Libre y desmintió tal información, “no es real, estamos haciendo ajustes pero pasan por otro lado nunca pasarían por deportes”.

Agrego que en las reuniones de gabinete es un tema recurrente pero no se habló de esto “Sí pido que se achiquen los gastos de transportes y combustibles, pero esto fue un mal entendido”, acotó.