Ante la grave crisis del sector, comerciantes que tienen cerrado, piden al municipio abrir a la siesta

Sierra Grande.- Un grupo de comerciantes de Sierra Grande, que permanecen cerrados sus locales por el Covid – 19, presentó varias notas al municipio, para proponer una alternativa para sus comercios. Piden abrir a la siesta para evitar conglomeraciones.

Los comerciantes narraron en el último escrito dirigido al intendente Renzo Tamburrini, la extrema necesidad de poner en marcha los comercios

“Sabemos que nuestros rubros, no son considerados como artículos de urgencia en tiempos de COVID-19, pero debido a eso nos encontramos en emergencia económica, los beneficios lanzados por el gobierno, nos excluyen a la mayoría de nosotros por no cumplir con los requisitos solicitados” señalaron.

Agregaron que los alquileres, siguen corriendo, servicios, deudas que no pueden cobrar en varios casos deudas atrasadas,

Los comerciantes no descartan que varios tengan que cerrar sus puertas Al respecto de la opción de las plataformas virtuales, señalaron que no todos tienen esa posibilidad y no todos cuentan con movilidad para delivery.

En el último escrito los comerciantes hicieron un paralelismo con la vecina ciudad de San Antonio Oeste donde “con nuestro rubro, están siendo un poco más flexibles”.

¿Qué proponen los comerciantes?

El objetivo de la última nota de los comerciantes fue presentar una propuesta de permitir la apertura de los locales de lunes a viernes de 14 a 19.

Además pidieron al municipio que si no se pueden esos días, que se estudie la posibilidad que sean tres días a la semana, en este horario para evitar la aglomeración de personas en el centro de la localidad.

“Nuestro compromiso con el cuidado de los vecinos, es real y se verá plasmado en cada uno de los comercios, respetando todas las normas de seguridad que se presenten, el distanciamiento social, el máximo de personas por turno, la utilización de barbijos, el ingreso solo con barbijos, la utilización de alcohol en gel, solución alcohólica 70/30”.

Por otra parte los comerciantes anticiparon que junto a pequeños almacenes están organizando la Cámara de Pequeños Comerciantes Serranos

Los comerciantes además expresaron a Tamburrini que “gracias a su esfuerzo por mantenemos como localidad libre de COVID-19, no contamos con ningún caso, al cual aprovechamos la oportunidad, de felicitarlo por su desempeño y compromiso con cada uno de los ciudadanos serranos”.