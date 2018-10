Weretilneck: “El Soria kirchnerista es la extensión de Cristina Kirchner en Río Negro”.

Sierra Grande.- En su reciente paso por Sierra Grande el gobernador Alberto Weretilneck fue crítico al FPV provincial porque su candidato Martín Soria “no tienen ideas”.

El mandatario habló con este medio y señaló que “el gobierno de Río Negro tiene cosas para mostrar y para decir, en educación, en salud, inclusive hasta en la propia seguridad, en las economías regionales, en el plan de obras públicas. Es decir nosotros podemos demostrar claramente haber cambiado a Río Negro y haber mejorado la vida de los rionegrinos”.

Agregó que quienes tienen que tener candidatos para convencer a los rionegrinos de otra cosa es la oposición, es el Frente para la Victoria, es lo que yo llamo el kirchnerismo de Soria o el Soria kirchnerista que en realidad es la extensión de Cristina Kirchner en la provincia de Río Negro”.

El gobernador fue mas allá y dijo que “ellos no tienen propuestas, no tienen ideas, no plantean alternativas a lo que estamos haciendo nosotros. Entonces no estamos apurados y definiremos los candidatos, estimo, hacia fin de año”.

El mandatario en una entrevista con FM Libre añadió que el año que viene van a confrontar lo que se hizo en estos años versus “no sabemos qué”. Entonces en ese sentido los candidatos son importantes pero más importantes es poder defender una forma de gobernar”.