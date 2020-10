Vecinos autoconvocados marchan para reclamar por el mal estado del hospital

Sierra Grande.- Un grupo de vecinos autoconvocados marcharan este lunes por las calles de Sierra Grande ante la preocupante situación del hospital Dr Osvaldo Pablo Bianchi.Piden médicos, una sala UTI y una sala de Neo porque «hace rato que no nacen niños en Sierra Grande», además reclaman una auditoría.

Según señalaron Mirta Lopez y Mirta Gonzalez, la idea es salir a marchar de manera pacífica y respetuosa a reclamar y exigir «por la reconstrucción del hospital», será con los protocolos del uso de barbijos, alcohol en Gel y distanciamiento social.

Pedirán por nota a las autoridades competentes: Directora, Legisladores Provinciales y en especial al Gobierno Provincial que se hagan eco de la necesidad urgente que hay que atender en el sistema de salud

«Por cierto es triste y vergonzoso el estado en que ha ido cayendo nuestro nosocomio. Necesitamos con inmediatez, dado la situación de la pandemia por la cual estamos atravesando, que inviertan e forma inmediata para la salud de todos y todas las Sierragrandenses y la necesidad de profesionales, quienes por una u otra razón se están yendo», acotaron.

En el petitorio reclaman:

• Médicos de Cirugía, Ginecología, Terapista, Oftalmología, etc.

• Volver a tener la Sala de Terapia Intensiva. (UTI). Que fue desmantelada.

•Volver a tener el Servicio de Neo. (Hoy usado como depósito), porque no hay natalidad en nuestro pueblo.

Proveer de los insumos necesarios para toda contingencia.

•Se les solicita a la Directora del Hospital, una Auditoría para saber en qué se gasto el dinero que se recaudó en la «Campaña Por el Respirador Para el Hospital que no se compró.

Los bevinos epresaron además que ya n se transformó en un centro derivador

La marcha es este lunes 26 de octubre desde Avenida Novillo y San Martin hasta el Hospital a las 10.