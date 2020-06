Vecino denunció que en un comercio le vendieron harina cuya venta estaba prohibida

Sierra Grande.- Un vecino de Sierra Grande se mostró sorprendido cuando se percató que los paquetes de harina que había comprado no podían ser vendido porque estaba prohibida su venta. Hará la denuncia en Defensa del Consumidor

Se trata de Mario Fortete, vecino del barrio La Loma de Sierra Grande, que hizo la denuncia pública a través de las redes sociales, «luego que se cansé de llamar a defensa del consumidor, por eso hizo la denuncia en Facebook», señaló a Pido la Palabra.

«Es un producto que no se puede vender, la dueña me mandó un mensaje alegando que no se había dado cuenta pero me extraña que gente que tiene comercio no revise la mercadería que compra, ella retiró la mercadería, de todas formas dijo que hará la denuncia.

El vecino hizo público el reclamo para que se pueda tomar contacto con la situación, se trata de harina de segunda línea, marca Sarita, que se vendía en una verdulería, donde claramente en uno de sus costados dice: «prohibida su venta – comercialización».

En el comercio le respondieron a Fortete que no se habían percatado de esta situación y que fue adquirida a un mayorista.

Apenas se dio a conocer la situación desde la municipalidad de Sierra Grande también comenzaron a ser las actuaciones y habrían confirmado que la mercadería efectivamente fue comprada a distribuidores mayoristas.