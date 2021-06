Una estudiante de ingeniería, oriunda de Sierra Grande, obtuvo una beca de intercambio para EEUU

En este aso la misma casa de altos estudios expresó en las redes sociales que Bárbara obtuvo la Beca Friends of Fulbright que le fue otorgada, destinada a estudiantes destacados en Carreras de Grado de la Argentina.

“Es una beca que venía siguiendo hace tiempo, recién el año pasado cuando cumplí con los requisitos de inscripción al entrar al 3º año de la carrera fue que pude aplicar. Me postulé a la beca en octubre 2020, donde fuimos alrededor de 800 estudiantes interesados, de los cuales quedé preseleccionada entre 80 preseleccionados/as que, tras pasar por un proceso de entrevistas», expresó.

En total son 45 seleccionados y a cada uno se le indicó una universidad de Estados Unidos, «a mí me tocó junto a 9 compañeros y compañeras la University of Texas at Austin, a donde estaré viajando el 20 de agosto”, manifestó Bárbara en relación a la beca.