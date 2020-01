Un grupo de artesanos reclama regulación municipal en la plaza de Playas Doradas

Playas Doradas.- En Playas Doradas aún sigue pendiente una correcta y clara regulación de los puestos de artesanos que funcionan en la plaza frente al mar.

El lugar en si, ha tendido vaivenes, varias gestiones intentaron correrlos de lugar pero no lo han logrado porque ellos mismos se han mantenido firmes en su postura de mantenerse en el lugar que originalmente les fue asignado.

En esta temporada, no muy alejado de lo que pasa otros años, varios artesanos están pensando en irse y no volver porque consideran que hay situaciones que no corresponde, que las han hablando con el municipio, pero es como si nada.

Pido la Palabra habló con Inés Ojeda, Germán Lezcano y Carlos Basile, artesanos de esta Plaza, Carlos está desde hace muchos años y los primeros, hace un lustro.

El punto es que ellos trabajan con sus manos sus productos cerámica, bijouterie y cuchillos y madera y ven como otros artesanos, compañeros suyos, se van porque las ventas son bajas pero se encuentran que en la misma plaza se venden productos comprados y se revenden.

Hace poco días vieron asombrados como de un utilitario bajaban mercederías, armaron un stand y empezaron a vender «chucherías made in China, que nada tiene que ver con una plaza de artesanos», expresaron.

Cuentan que el hecho se ha repetido en todas las temporadas, «quedamos mirando como la gente se amontona a comprarles en un aplaza de artesanos esto no pasa, porque ese comerciante compute con los de Playas Doradas de ese rubro y en un par de horas vendieron todo», agregaron.

Ellos mismos contaron que artesanos locales como Miguel «Peque» Centurión se han ido de la feria porque las ventas son muy pocas. El mismo Peque confirmó este dato y comparte con sus colegas el reclamo, él volverá a la feria en estos días pero definió que muchas veces esta es una feria del «Busca».

Algunos artesanos definieron irse de la feria. «La feria está perdiendo artesanos cuídenlos, hay artesanos que valen», señaló Inés que analiza retirarse y no volver.

Los artesanos coinciden en que no tienen problemas en compartir espacios con los manualeros como lo hacen hace mucho tiempo, pero no están de acuerdo con el ingreso de vendedores de importados que están unas horas y se van, es una competencia desleal, sostienen.