Tamburrini «el rally contó con todas las medidas de seguridad y dejó ganancias económicas para los prestadores»

Sierra Grande.- El intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, hizo una carta abierta para dar su punto de vista respecto del tema que lo tienen en el ojo de la tormenta por la llegada del Rally a la costa rionegrina.

La carta dice textual.

«Después de tantos comentarios infundados, sesgados por una clara intencionalidad política mediática, sin tener la menor idea de cómo sucedieron las cosas, es necesario contar como fue la organización de “ Rally Raid”.

Con la clara intención y en pos de trabajar para brindar actividades que sumen a nuestra economía vinculada al turismo y de esa forma beneficiar a los prestadores turísticos de Playas Doradas, nos reunimos con el representante de la empresa “Adventure Rally Raid” en Buenos Aires para conocer el proyecto y recibir el evento en nuestra ciudad.

Al tomar conocimiento que el Rally pasaría por la jurisdicción de Islote Lobos, dependiente de Parque Nacionales, advertimos que para realizarlo deberían tener las autorizaciones del organismo nacional y de los propietarios de los campos donde pasan los caminos rurales que necesitaba la organización.

De esa reunión participó la ministra de Turismo Martha Vélez y el secretario de Turismo municipal. La Ministra se comprometió ante el organizador a interactuar con las demás localidades, teniendo en cuenta que los Secretarios de Turismo estaban en la Feria Internacional del Turismo (FIT).

Entenderán que como intendente no tengo facultades para tomar decisiones sobre otras localidades. Debo aclarar que, en esa reunión, no participó ningún intendente de otra localidad, pero si el secretario de Turismo y Medio Ambiente, José María Clemant, quien se reunió horas después con el secretario de Turismo de Viedma, Sergio Rodríguez y con el organizador del evento.

Respecto de la Secretaria de Turismo de Las Grutas, ni mi equipo ni yo, tomamos contacto.

En cuanto a las autorizaciones de Parques Nacionales y de los propietarios de los campos, fueron conseguidas por los organizadores. De hecho, pasaron por los caminos ubicados dentro de campos privados escoltados por personal de Parques Nacionales. Una vez más lo expreso: EL MUNICIPIO NO TIENE INJERENCIA ALGUNA.

En virtud del ingreso a Playas Doradas, lo hicieron por caminos urbanos, los mismos que transitamos todos los ciudadanos con autos, motos, camiones y máquinas. Como sabemos, son caminos consolidados, calles públicas y ahí, nadie debe tener una autorización para transitar.

Al llegar a la Delegación fueron recibidos y se les entregó información turística, luego se retiraron a los lugares contratados para pasar una noche.

Respeto al helicóptero en nuestra jurisdicción, este llegó a Playas Doradas, aterrizó en una calle pública, volvió a despegar y aterrizó en una propiedad privada. Allí, fue ingresado a un galpón, sin hacer maniobras que impliquen estar fuera de las normas autorizadas.

Como Intendente Municipal, quiero señalar que este evento contó con todas las medidas de seguridad necesarias, pero además dejó ganancias económicas para los prestadores de servicios. Puedo citar como ejemplo, un hotel completo, un complejo de departamentos con su capacidad cubierta casi al 100 por ciento, un restaurante que ofreció los desayunos a los participantes del rally y fueron pagados por la organización. Además, el Centro de Jubilados y Pensionados de Sierra Grande obtuvo un beneficio económico por prestar el servicio de cena.

Entiendo que algunas personas quieran desprestigiar cada acción que hacemos o intenten llenar de dudas a la opinión pública con la organización de una actividad recreativa que tiene al menos en MI JURISDICCIÓN TOTAL CLARIDAD Y RESPETO A LAS NORMAS.

De este modo, dejo aclarada la situación y desmiento toda otra información al respecto de los acontecimientos. Saludos cordiales. Renzo Tamburrini