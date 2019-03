Soria: “Macri y Pichetto estuvieron hasta ayer intentando manipular a la Corte Suprema”

General Roca-. Luego de conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia el candidato a gobernador del frente para la Victoria Martín Soria habló a través de las redes sociales y compartió el texto del articulo que da la noticia a través de Infobae, media que había anunciado el fallo un día antes.

Soria dijo que “finalmente primó el respeto por la Constitución y esa es una buena noticia para todos los rionegrinos. El actual gobernador no podía ser candidato nuevamente y la justicia así se lo hizo saber. Que se impida que se viole la constitución, que se haga cumplir la ley, ESA es la buena noticia”.

agregó que “la sociedad Macri-Weretilneck ha quedado más expuesta que nunca. Lo leímos en todos los medios, Macri y Pichetto estuviernon hasta ayer intentando manipular a la Corte Suprema, para que su candidato – el gobernador Weretilneck- le haga trampa a todos los rionegrinos violando la Constitución”.

“Nosotros tenemos la mirada puesta en otro lado. Hoy el país está inmerso en una compleja crisis económica con terribles consecuencias para la sociedad. Los derechos del pueblo están siendo cada vez más vulnerados y Río Negro no es la excepción. Por eso nuestro única prioridad es salir definitivamente de esta situación de ahogo. No es momento de mezquindades sino todo lo contrario”.

Martín Soria agregó que cuando con Magdalena Odarda “decimos que nos une la esperanza, es algo que nos pasa a muchos rionegrinos. Sabemos que además de todos los que integramos el gran Frente para la Victoria que hemos construido en la provincia, hay muchos hombres y mujeres que no son de una partido ni de otro, muchos también descreídos de la política en general. Pero eso no quiere decir que no tengan ganas de vivir mejor o que no tengan sueños. Todos tenemos la esperanza de dejarle a nuestros hijos un lugar mejor, de no sentirnos pisoteados. Y todos tenemos la esperanza de hacer valer lo que es nuestro. Por eso quiero decirles a esos rionegrinos que las puertas de este proyecto están abiertas, que los invitamos a formar parte de este desafío. Río Negro nos necesita unidos para poder salir adelante”.