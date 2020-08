Semana Mundial de la Lactancia Materna en Sierra Grande

Sierra Grande.- La Semana Mundial de la Lactancia Materna, no quedó afuera de la temática planteada por el programa de salud de FM Libre.

Esta semana en radio Libre la directora del Hospital, Claudia Ituarte, las agentes Sanitarias Julia Peralta y Emilse Alan que resaltaron en el programa de Susana Penchulef, las bondades la leche materna.

En el micro «Hablemos de Salud» recordaron que del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, destinada a fomentar la lactancia materna, o natural, y a mejorar la salud de los bebés de todo el mundo.

Con la Semana Mundial se conmemora la Declaración de Innocenti, formulada por altos cargos de la OMS y el UNICEF en agosto de 1990 con el fin de proteger, promover y respaldar la lactancia materna.

Que dice el Ministerio de Salud de la provincia

A la vez, el Ministerio de Salud de Río Negro remarcó la importancia de la leche humana para el cuidado del ambiente, gracias a que es natural, sustentable, ecológica y buena para la salud humana.

La leche humana se produce en personas gestantes durante y después del embarazo sin ningún otro insumo más que la energía del cuerpo humano y es un alimento ambientalmente sustentable.

Su generación no tiene impacto negativo sobre el planeta Tierra, ya que a diferencia de la leche comercial, esta no requiere el uso de tecnologías, de productos químicos para su elaboración y conservación ni de la explotación de recursos naturales como el agua, la energía, el suelo y seres vivos. Además, no contamina la atmósfera con gases de efecto invernadero y no genera basura.

La leche humana se renueva todo lo necesario gracias al estímulo de la lactancia entre otros, y para acceder a ella no se necesita comprarla ya que está disponible en el hogar de manera segura en las cantidades y calidad necesarias para la buena salud del bebé, proporcionándole los anticuerpos necesarios y otros elementos protectores únicos.

Al mismo tiempo que se apoya a los humanos para que puedan ejercer su derecho a amamantar, se cuida la economía de las familias y se protege la salud de los bebés y del planeta tierra.