Secuestran una carga ilegal de langostinos que tenía como destino Sierra Grande

Arroyo Verde (Diario El Chubut).- La policía de Chubut secuestró una carga de langostinos que tenía como destino Sierra Grande, que no estaba declarada y que viajaba en un vehículo no habilitado para tal fin..

El Diario El Chubut informó que a las tres y media de la mañana, en un control de rutina, personal policial que cumple funciones en el puesto caminero de Arroyo Verde detectó el paso de una camioneta Fiat Fiorino, por lo que se procedió a realizarle un control, hallando un cargamento ilegal de langostinos.

Los uniformados encontraron en la caja del utilitario 56 cajas de langostinos sin cabezas y pulpa, y cuatro cajas de calamar en vaina, que eran trasladados a Sierra Grande.

Pero lo ilegal no terminó allí, ya que además de no poseer guía de transporte de la carga, el vehículo no estaba habilitado, ni tenía cámara de frío, y encima no tenía seguro obligatorio.

Además el chofer llevaba marihuana en su poder, con lo que se debió dar intervención a la Secretaría de Pesca de la Provincia, que dispuso el secuestro de la carga; y al Juzgado Federal de Rawson, que decidió la imputación del poseedor de la droga sin detención.