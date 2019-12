Se realizó en Playas Doradas un merecido torneo homenaje al tejista Gerónimo Ñancuche

Playas Doradas.- En la apertura de la temporada el tejo fue la actividad que se ganó todas las miradas. Un merecido homenaje al vecino y tejista Gerónimo Ñancuche, fallecido recientemente, fue motivo para la reunión de aficionados de la región.

Esta vez la actividad estuvo organizada por el grupo Adictos al Tejo, que hace varias temporadas en esta época organiza un evento. este homenaje estaba pensado cuando Gerónimo aún estaba en vida, pero lamentablemente falleció en estos días.

Este evento estuvo acompañado por la familia que participó incluso de la entrega de premios y recibeorn una placa en recuerdo de Gerónimo.

Según contó Osvaldo Videla, integrante del grupo, participaron competidores de Puerto Madryn, Viedma, Choele Choel, Trelew, Rawson y los locales Sierra Grande.

El mismo Videla escribió sentidas palabras para su suegro en Facebook.»

Los ADICTOS al TEJO de SIERRA GRANDE, quisimos sumarnos a la propuesta de ponerle color al inicio del verano 2019-2020 y como lo realizáramos hace un año atrás por primera en el el predio del Centro de Jubilados y Pensionados de Sierra Grande, en esta oportunidad optamos por hacerlo en nuestras hermosas playas acompañando a la propuesta del Municipio Local.

También en esta ocasión consideramos de ante mano hacer el TORNEO DE INICIO DE TEMPORADA DE VERANO 2019-2020, y fue hace mas de un mes, darle al mismo un nombre, y este era GERONIMO ÑANCUCHE. Pero a esta debemos decir que la vida nos pone frente a sinsabores, marcándonos futuros caminos; hace tan solo 10 días el Tata DIOS, decidió que se sume a su equipo y también vaya colaborando con la construcción de las canchas en el cielo».

«Hace 7 años atrás y con GERONIMO lo cantaba, vio a Salomon Cornejo, en el espacio de las que serian en ese momento las futuras Canchas de Tejo en Sierra y se sumo haciendo esa primera cancha, incluso jugando los primeros partidos en la Plaza de las Américas, donde hoy se ha convertido en un hermoso predio. GERONIMO fue de esos compañeros que no tenia problema en tomar la pala o el rastrillo, sino que oriento poniendo el agua para el predio, profesión que realizo antes de jubilarse en Aguas Rionegrinas y ARSA. Ademas donó mangueras y hasta un tanque para contener el agua para regar las canchas, no fue solo trabajo con herramientas de contienen metal, plástico o madera; su herramienta también fue la palabras, el ir sumando compañeros al Grupo en muchos casos hacernos recapacitar para no restar, tomar ideas y comenzar a crecer. Fue un gran luchados hasta ultimo momento, pero simple reflexivo, siempre un GRAN COMPAÑERO.

GERONIMO, se nos fue a los 79 años de edad; con 50 años de matrimonio con ANITA, esa compañera de toda la Vida, que también llevo a sumarse al Grupo, haciendo de esa pareja reconocida donde repetíamos al concurrir para jugar torneos en lugares diferentes, como Puerto Madryn y Trelew. A esto también pongamoles un poco de sonrisa, cuantas veces en esas partidas pudimos observarlo querer orientar a su Querida Esposa y ella hacer lo que mejor le parecía, o lo mas lindo cuando iniciaban, terminaban, GANABAN o perdían un partido o hasta hacerse de CAMPEONATOS darse ese beso de apoyo y amor.

GERONIMO, con su compañera, fueron campeones no solo en arena, sino también en Tejo Salón, y eso no es solo palabras sino tan solo es ir a ver en su hogar la cantidad de trofeos de parejas que contienen entre sus repisas.

Gracias GERONIMO, por todo lo que nos enseñaste, … te nos adelantaste, pero todos tenemos presente que allá arriba, en el cielo, ya te ganaste tu espacio y estas trabajando para que cuando lleguemos estén las canchas preparas para nuestras primeras partidas».