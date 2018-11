“Queremos que sigan buscando”, eterno ruego de familiares de los 44 en Ushuaia

Ushuaia.- Un día como hoy partió desde el puerto de Ushuaia el submarino ARA San Juan y fue recordado este jueves por familiares de los 44 tripulantes, en un acto que encabezó la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone.

Desde ese acto la senadora Magdalena Odarda señaló a FM Libre que “hay que seguir hasta que se encuentre el submarino poruqe acá hay muchas cosas que aún se desconocen”, expresó.

Odarda, senadora integrante de la comisión bicameral que investiga el caso, acompañó a los familiares especialmente al hermano del submarinista serrano Mario Toconás.

“Sentimos el apoyo de todo Sierra Grande, que los sigan buscando es lo que queremos”, señaló Miguel Toconas desde Ushuaia.

El acto contó con la presencia del grueso de familiares de los tripulantes, salvo los que están embarcados en el Seabed Constructor.

Durante el cual exigieron que continúe la búsqueda de la nave y además criticaron la actuación del gobierno y de la Armada.

La ceremonia se realizó frente al muelle militar Augusto Lasserre, donde estuvo fondeado el submarino entre el 4 y el 8 de noviembre de 2017, del cual se perdió contacto el 15 de noviembre de 2017, cuando navegaba en aguas del Atlántico Sur.

“Desde hace un año vivimos en medio de la angustia, la incertidumbre, el dolor y un llanto interminable. Y aunque no tengamos noticias sobre nuestros familiares, no vamos a bajar los brazos. Nosotros no queríamos héroes, sino a nuestros parientes vivos”, afirmó Isabel Vilca, hermana del tripulante Daniel Polo.