¿Qué respondió el Ministerio de Salud a los amparistas del hospital?

Viedma.- El Gobierno Provincial respondió y negó los cargos que le realizaron los amparistas de Sierra Grande por el estado del hospital.

El amparista y legislador Facundo Montecino, señaló en sus redes sociales, que el ministerio respondió no sin antes solicitar reemplazar a la Jueza por considerarla parcial y «luego de sostener que como Legislador no estoy legitimado para acompañar a la ciudadanía, luego de argumentar que no corresponde presentarse en la justicia, así observa la situación el gobierno de JSRN. Sierra Grande no merece semejante desprecio».

El parlamentario enumeró en su Facebook los ítem de la negativa del Ministerio: