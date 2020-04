¿Qué requisitos deben cumplir los monotributistas para solicitar este crédito tasa 0?

“ Lamentablemente se excluye a beneficiarios de una jubilación, incluso de la mínima que hoy alcanza los $15.892 . No es positivo debido a que muchas personas deben continuar trabajando luego de jubilarse porque el haber jubilatorio no les alcanza para cubrir sus gastos básicos. Y, con la pandemia, se pueden haber quedado sin ingresos por la actividad que desarrollan bajo el régimen del monotributo”, explicó Domínguez. Con todo, la norma no contempla a la percepción de pensiones como excluyente del beneficio.