Proponen que todos los documentos del Estado rionegrino contengan lenguaje inclusivo, no sexista y no binario

Según la iniciativa, el lenguaje no sexista es el que evita el sesgo hacia un sexo o género en particular, mientras que el inclusivo y no binario es aquel que no oculta, ni subordina, ni jerarquiza, ni excluye a ninguno de los géneros y, a su vez, considera, respeta y hace visible a todas las personas, reconociendo la diversidad sexual y de géneros.

El legislador afirma en los fundamentos que la histórica lucha de las mujeres y de los colectivos de diversidad sexual viene registrando avances significativos respecto de la igualdad de derechos, y que numerosas leyes nacionales y provinciales, como así también tratados y convenciones internacionales, consagran esos avances.

Sin embargo, advierte que es necesario continuar avanzando en la construcción de otros instrumentos legales que contribuyan a hacer realidad la igualdad de los géneros.

Citando los argumentos de un proyecto de ley similar presentado en el Congreso de la Nación, Mango afirma que “el reconocimiento legal de las identidades no binarias implica romper con el binarismo machista y excluyente y hacer visible, a través del lenguaje, lo que está sometido a la oscuridad, dado que el uso de un lenguaje inclusivo, no sexista y no binario, desoculta lo oculto, incluye lo excluido e iguala en las diferencias.”

El proyecto, presentado en la Legislatura de Río Negro, propone la creación de una comisión legislativa especial para la elaboración de un manual que contenga las normas para la confección y redacción de la documentación administrativa.

Define además que la capacitación de los tres poderes del Estado esté a cargo del Consejo Provincial de la Mujer en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Fuente: Legislatura de Río Negro