PROBLEMAS CON LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS E ILUMINACIÓN EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Marcelo Pereyra, subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Sierra Grande, brindó detalles sobre las complicaciones que enfrenta el municipio en la recolección de residuos y la iluminación pública, problemáticas que afectan tanto al centro como a barrios periféricos de la ciudad.

Recolección de residuos: una logística en revisión

Pereyra reconoció que existen dificultades en la recolección de residuos, particularmente en el barrio 9 de Julio y el centro de la ciudad. Según explicó, el servicio no opera los días domingo en estos sectores, lo que provoca una acumulación de basura durante el fin de semana. “El problema es que el recolector no pasa sábado ni domingo, y los lunes estamos intentando reforzar con un camión adicional. Sin embargo, esta semana no pudimos concretar ese refuerzo debido a complicaciones con el vehículo”, señaló.

El subsecretario también mencionó que, pese a la instalación de nuevos cestos de basura, el volumen de residuos ha aumentado significativamente, lo que agrava la situación. Frente a este panorama, el municipio evalúa ajustar la logística para implementar recolecciones extraordinarias los lunes por la mañana, con el objetivo de evitar acumulaciones como las registradas en los últimos días.

Falta de iluminación: vandalismo y daños técnicos

En cuanto a la iluminación pública, Pereyra describió un panorama complicado, afectado por actos de vandalismo y problemas técnicos. Indicó que el robo de cables es uno de los principales factores que generan apagones prolongados en distintos puntos de la ciudad. “El domingo pasado tuve que presentar una denuncia en la comisaría por el robo de cables en un sector cercano al hospital. Aunque los cables fueron recuperados, muchos quedaron inutilizables y requieren reemplazo”, detalló.

Además, mencionó que algunos sectores enfrentan problemas técnicos, como cortocircuitos y sobrecargas que han dejado luminarias fuera de servicio. Un ejemplo de esto ocurre en la Villa, donde una caja quemada afecta varias farolas, lo que ha complicado la reparación. Pereyra aseguró que el municipio está trabajando para resolver estas urgencias, priorizando los sectores más afectados por falta de iluminación, aunque reconoció que la respuesta no siempre es inmediata debido a la magnitud de los daños.

De cara a las festividades de fin de año, el subsecretario garantizó que la recolección de residuos estará asegurada en todos los barrios y en Playas Doradas, destacando la importancia de mantener servicios básicos durante estas fechas. Sin embargo, instó a la comunidad a colaborar en el cuidado de la infraestructura pública y a denunciar actos vandálicos que afectan la calidad de vida de los vecinos.

Finalmente, Pereyra enfatizó que tanto la acumulación de basura como la falta de iluminación son problemas prioritarios para la Municipalidad de Sierra Grande, y aseguró que se están implementando medidas para mitigar sus efectos en la comunidad.

Fuente: Radio Libre | En este día.