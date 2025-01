PORTEROS DE SIERRA GRANDE RECLAMARÁN POR LA NO RENOVACIÓN DE CONTRATOS

Sierra Grande | Este jueves, trabajadores del sector de Educación en Sierra Grande, pertenecientes al Personal de Servicio de Apoyo (PSA), se reunieron en la sede local de UPCN para analizar la situación derivada de la no renovación de sus contratos al 31 de diciembre pasado. Según María García, secretaria de la mesa local de UPCN, al menos una veintena de trabajadores se encuentran afectados, aunque el número podría ser mayor dado que muchos aún están de vacaciones y podrían no haberse enterado de las notificaciones recibidas.

García destacó que los telegramas llegaron con particularidades llamativas, como estar escritos a mano en algunos casos, lo que ha generado desconcierto entre los afectados. “Nos llama mucho la atención cómo llegaron los telegramas, algunos manuscritos, otros correctamente elaborados. Esto genera incertidumbre y desorganización”, expresó la dirigente.

Los porteros son el único sector del ámbito público en Sierra Grande que sufrió estas bajas, según lo informado hasta el momento. Aunque el gobernador Alberto Weretilneck justificó la medida señalando que busca «cuidar los recursos de los rionegrinos», García cuestionó que no se haya considerado la importancia de la labor que desempeñan los PSA, quienes realizan tareas fundamentales en las escuelas, incluso fuera del ciclo lectivo. «El personal de apoyo es esencial. Durante las vacaciones realizan mantenimiento, arreglan y pintan las escuelas. Es un golpe duro que estas bajas se den justo ahora», agregó.

El gobernador, en declaraciones recientes, subrayó que la decisión no busca «achicar el Estado» sino gestionar los recursos de forma más eficiente, descartando enfoques extremos como una “motosierra”. Sin embargo, en Sierra Grande, la medida ha sido recibida con preocupación por parte de los trabajadores y sus representantes sindicales.

En el encuentro de este jueves, se avanzó en un relevamiento de las condiciones de los trabajadores despedidos y se elaboró un documento que será elevado a las autoridades provinciales. García también mencionó que, aunque aún no se han tomado medidas de fuerza, podrían plantearse acciones en febrero si no se obtienen respuestas satisfactorias. “Es importante llevar tranquilidad a los compañeros y buscar soluciones, porque hasta ahora no encontramos razones válidas para estos despidos”, señaló.

El impacto de estas decisiones podría extenderse a otras áreas de la administración pública, aunque hasta ahora no se han reportado bajas similares en dependencias como Salud Publica, IPROSS u otras agencias provinciales en Sierra Grande. La representante gremial dejó en claro que el sindicato continuará monitoreando la situación y buscando alternativas para revertir las decisiones tomadas.

El futuro de estos trabajadores sigue en incertidumbre mientras el conflicto avanza, esperando que las autoridades reconsideren las medidas para garantizar la estabilidad laboral de los afectados.

Fuente: Radio Libre | En este día.