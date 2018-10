Playas Doradas: El proyecto productivo Olivares Patagónicos se prepara para relanzarse

Viedma (Fuente: Integración Rionegrina) .- El asesor letrado de Olivares Patagónicos, Marcelo Jaime, destacó que se va a relanzar el proyecto en Playas Doradas de más de 200 hectáreas bajo riego para la producción de aceite de oliva de calidad, con la idea de otras alternativas productivas de complemento, como granada y vides. Dijo que esto es posible ya que se encuentra próximo la superación de un pleito judicial que trabó el emprendimiento.

Mencionó que “se va a volver a acordar con todos los inversores para este relanzamiento, aún con los que estuvieron descontentos, ya que el proyecto, como en su origen, es serio, muy productivo y de alta rentabilidad”.

“Las contingencias pueden suceder con cualquier proyecto, pero esto no impide que se desarrolle nuevamente”, consignó.

Jaime explicó que uno de los emprendimientos del fideicomiso Olivares Patagónicos en Playas Doradas, el balneario cercano a Sierra Grande, transitaba un pleito judicial “y si bien aún no finalizó, hace pocas semanas hubo una resolución del Juzgado Nacional en lo criminal y Correccional Nro. 4 de la Ciudad de Buenos Aires en la cual se determinó la falta de mérito de dos de los integrantes del grupo SADER que desarrolla Olivares Patagónicos”.

“Esto implica que se tienen que producir medidas de prueba para ya, con un sentido claro, llegar al sobreseimiento y una finalización del proyecto”, aseguró.

Recordó sobre el surgimiento del pleito que “todo proyecto innovador, no convencional, puede tener demoras que lo demoren, como de origen político, como pasó con las trabas a la importación de materiales durante el anterior gobierno, y entonces algunas personas, no todas, se pusieron impacientes y a través de la vía penal quisieron obtener una rentabilidad que en el contrato del fideicomiso no estaba prevista para tan poco tiempo”.

Dijo que la justicia en cambio termina valorando “la buena praxis de los encargados del proyecto para seguir adelante”, subrayando que “de hecho la idea es, superada esta etapa judicial, relanzar el proyecto, inclusive con alternativas de producción, por ejemplo, complementar la producción de olivos con la siembra de granada, que tiene un valor de mercado por tonelada superior a la soja, como lo certificó el INTA, así como de vides”.

Reivindicó que “Olivares Patagónicos es un proyecto que desde el inicio invirtió y contrató a los mejores profesionales en la materia, por ejemplo, al ingeniero Censio, quien es el encargado de la explotación de olivos más grande de la Argentina, San Juan de los Olivos, en la provincia de San Juan, y desarrolló todo el proyecto”.

Indicó que “Censio exigió para el desarrollo del proyecto olivícola la contratación de materiales comprados en el Estado de Israel, mucho más caros de los que se pueden conseguir en el mercado local, porque requería la mejor calidad para la implantación”.

Destacó también que “se hicieron todos los estudios previos y la factibilidad del proyecto estaba marcada porque el campo en el cual están implantados los olivos cuenta con una gran cantidad de reserva de agua, cosa que no es común en la zona”.

Informó además que “hace poco tiempo se tuvo la vista del gobernador Alberto Weretilneck al campo porque es una atracción turística para la zona de Playas Doradas y el municipio”.

Respecto a la situación actual del emprendimiento, indicó que en su momento las implantaciones sufrieron las contingencias de dos incendios, el último con peores consecuencias, con lo cual ahora se van a volver a hacer las implantaciones con base a estudios d elos ingenieros y el INTA para que no se repitan este tipo de accidentes de origen natural.

“Hay una vocación clara por parte de los integrantes del grupo de cerrar las cuestiones judiciales con los inversores descontentos y relanzar el proyecto, convocando además a otros inversores extranjeros, ir para adelante, ya que están los elementos necesarios para que Olivares Patagónicos en Playas Doradas renazca”, concluyó.