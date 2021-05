Piden que Persona Jurídica reconozca una comisión normalizadora de la asociación de bomberos por presuntas irregularidades

Sierra Grande.- Un grupo de vecinos, socios de la asociación de Bomberos Voluntarios, denunció ante el inspector de Persona Jurídica, Felix San Martín que dicha asociación, que conduce Renzo Tamburrini, se encuentra en una situación de irregularidad muy grave.

Los socios, señalaron en una nota que enviaron a Persona Jurídica de la provincia que sus autoridades no han convocado a asambleas para tratar los balances adeudados y renovar sus autoridades, incumpliéndose con los deberes y las obligaciones que establece nuestro Estatuto Social hacia las autoridades de la Comisión Directiva.

Agregaron que consecuentemente, «la realidad es que los socios desconocemos como esta funcionando la asociación, hay una total falta de información por parte de sus responsables, no tenemos conocimiento de los aportes que se reciben tanto de la esta provincial como del nacional y en que se destinan, no tenemos posibilidad de acercamos a conversar con las autoridades porque no hay nadie que nos responda, entre otras graves circunstancias».

Los socios señalaron que a la fecha, conforme a lo que pudieron conocer, «la entidad que nos ocupa adeuda el tratamiento de varios ejercicios contables y, por supuesto, la renovación de autoridades, encontrándose las mismas con mandato vencido».

Los vecinos pidieron a persona Jurídica se reconozca una Comisión Normalizadora de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, con el objeto de realizar todos los tramites inherentes y regularizar la situación de la entidad que tanto nos preocupa

Los socios dispuestos a integrar dicha Comisión son: Ariaudo Gustavo, Saavedra Salazar Ana Rosa, Ybañez Miranda Juan Fernando y Fortuño Garuz Debora