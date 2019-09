Pesatti en campaña para la intendencia de Viedma

Viedma.- El vicegobernador Pedro Pesatti lanzó su candidatura a intendente de Viedma, ciudad que este 6 de octubre va a las urnas para renovar autoridades municipales.

Frente al local partidario de la calle Alem, se montó el escenario sobre el cual las principales figuras del gobierno provincial se treparon para dar su apoyo a uno de los dirigentes históricos de Juntos Somos Río Negro. Entre sus ejes de campaña, se explayó sobre la necesidad de trabajar “por una verdadera integración Social” y adelantó la necesidad de “restituir la autoridad municipal”.

Lo acompañaron el Gobernador y presidente de Juntos, Alberto Weretilneck, la Gobernadora electa, Arabela Carreras, el Vicegobernador electo, Alejandro Palmieri, casi todos los ministros del gabinete y varios legisladores e intendentes, entre ellos Mabel Yahuar de Los Menucos.

“Con Pedro nace un proyecto hacía adelante”, dijo a su turno Weretilneck, quien resaltó que “la virtud de Juntos es que no somos sectarios ni excluyentes. No somos anti nada”.

La Gobernadora electa por su parte destacó “la lealtad y capacidad de Pedro”, y recordó de sus épocas como Legisladora que “siempre hemos podido contar con él”. “Entre todos vamos a lograr que Viedma sea una ciudad orgullo de todos los rionegrinos”, exclamó sobre una pantalla gigante que proyectaba la imagen del candidato.

“Para nosotros, la campaña no será una competencia de agravios, sino que hablaremos de nuestras ideas y de nuestros proyectos”, comenzó su discurso Pesatti, quien desde lo político definió a Juntos como “un movimiento que nació en la calle”.

“La campaña –añadió-, es la oportunidad de encontrarnos con la comunidad”, y consideró que en Viedma “es necesario derribar esos muros invisibles que se fueron levantando y que han cimentado divisiones”.

En este punto fue que lanzó como desafío político “integrarnos desde lo social”, para lo cual propuso “volver a mirar la ciudad con amor, para generar el ámbito para desarrollarnos”.