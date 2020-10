No hay definiciones respecto de quien se hará cargo de la Secretaría de Gobierno, Graciela Holtz es uno de los nombres en danza

Sierra Grande.- Aún no hay certeza de quién será el nuevo secretario de gobierno de la municipalidad de Sierra Grande, luego del alejamiento de Marcos Boiocchi.

Este miércoles el intendente de Sierra Grande en una entrevista en el programa Sierra Grande Noticias adelantó que entre las posibilidades están las del ex secretario de obras Ernesto Noel o la ex legisladora Graciela holtz. De todas formas agregó que no está definida ni una de las dos opciones en virtud de que no están hechos los ofrecimientos.

Por otra parte no podrían porque ambos son jubilados y habría restricciones al respecto.

Luego de la renuncia de Boiocchi quedó un área vacante y por ejemplo en las resoluciones municipales de la pandemia, ahora son refrendadas por la Secretaria de Obras y Servicios públicos, Victoria Bonari.

En estas horas otros de los nombres que circularon en los pasillos de la municipalidad son los de Miguel Figueroa, Víctor Hugo Espíndola (este último desechó esa posibilidad ante la consulta de este medio) y también trascendió por estas horas la posibilidad que el concejal Jorge García sea uno de los que está en la lista para suceder a Boiocchi.