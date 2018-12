Martín Soria repartió críticas a Macri, Weretilneck e Iribarren en Sierra Grande

Sierra Grande.- Con el reconocimiento a los militantes y referentes históricos del justicialismo de Sierra Grande Martín Soria empezó su acto ya prácticamente de campaña en Sierra Grande de cara a las elecciones de 2019.

Antes de la entrega de las credenciales de afiliados Soria arengó: “cuando sea gobernador de la provincia voy a volver a Sierra Grande a inaugurar todas las obras que prometió el impresentable del gobernador”, eso anticipaba un fuerte discurso.

Muy cerca estaban la legisladora Graciela Holtz, los concejales del PJ Marcos Boiochi, Victoria Gonzalez, Beatriz Benitez y el anfitrión Mauro Tamburrini. También fue un activo partícipe el concejal de Río de Viedma – e hijo de la senadora Magdalena Odarda- Facundo Montecino.

Hubo algunas notorias ausencias de referentes locales que no han negado sus pretensiones electorales como son la del ex legislador y ex intendente Renzo Tamburrini y el titular de la Unter , Gustavo Avila, estaban convocados a un partido de rugby con su equipo “Jabatos”.

El discurso fue duro, contra el gobierno de Mauricio Macri y Alberto Weretilnek, fiel a su verbo filoso Soria también fue duro con el intendente Nelson Iribarren a quien consideró que estaba “como Turco perdido en la neblina”, en referencia al extravío del pasaporte de mandatario en Turquía, pero también en el gobierno, y puso como ejemplo que con el Plan Castello en Sierra Grande se construyeron “dos fuentes” .

Soria reiteró que no comparte la posibilidad que el gobernador Weretilneck vuelva por un mandato mas, ”se tiene que volver a la casa”, expresó y fue duro con el plan Castello que endeuda a los rionegrinos “hasta nuestros nietos”.

Volvió hablar de la necesidad de construir un frente que permita alcanzar el gobierno, cerca aplaudía la militancia de Río, el partido de Magdalena Odarda, entre ellos los ex concejales – ex radicales – Patricia Lucero y Ricardo Ceballos.

“El partido Río en Sierra Grande es el que le va a aportar la juventud al Frente”, expresó a FM Libre mas tarde el edil Viedmense Facundo Montecino.