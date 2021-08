Los vecinos de la toma «Techo Digno» hicieron su plazoleta

Sierra Grande. El domingo no fue un día mas para las 40 familias ocupantes de «Techo Digno» porque, como si se tratara de una reivindicación a la pertenencia al lugar, inauguraron una plazoleta.

«La unión» llamaron a este espacio que cuenta con juegos de plaza y cerramiento con cubiertas en desuso pintadas de colores y cartelería.

Para lograrlo contaron con la colaboración de otros vecinos que acercaron ayuda para concretar el espacio para los niños y de comerciantes y vecinos que ayudaron con golosinas y regalos para los pequeños.

«Tardamos un mes en hacerla, nos propusimos y lo hicimos entre todos, limpiamos y pusimos manos a la obra y estamos a gradecidos de todos los que nos ayudaron», señaló Mayra Lustó que desde el día uno integra la toma.

La mujer vive con su pareja y cinco hijos, antes de tomar la vivienda residía en una pieza y ya no daba para mas, expresó.

Es consciente y lo repite que cometieron un delito, pero que no se niegan a pagar, que no les quedo otra alternativa y esperan que la justicia resuelva. La toma no cuenta con servicios por lo que cada día es una lucha con el agua y la energía.