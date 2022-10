La UOCRA reclama porque las empresas que hacen trabajos para Fortescue contrataron personal de Entre Ríos

Punta Colorada.- La UOCRA de Sierra Grande se puso en alerta por una obra de una sub contratista que realiza perforaciones en un predio destinado al Hidrógeno Verde, porque no contrataron trabajadores de Sierra Grande y no pasaron por la bolsa de trabajo del sindicato.

Según explicó a Pido la Palabra el propio titular de la UOCRA, Jorge Pazos, desde el sindicato pararon la obra, pero a la vez desde la empresa le señalaron que la paralización se debió a la rotura de una perforadora.

«Habíamos escuchado versiones sobre la presencia de algunas empresas, me acerqué a hablar y si es una empresa contratada por Fabri», señaló Jorge Pazos. Para sorpresa de l sindicalista los contratados son de Paraná (Entre Ríos) y solo contrataron un técnico en Seguridad e Higiene.

Fabri tiene ambulancia con enfermero y contrató a una subcontratista llamada Bisa, acotó el dirigente. Se trata de empresas que empezaron a realizar tareas para Fortescue Future Industries en la zona de Punta Colorada, donde se planifica construir la planta de Hidrógeno Verde.

«Paramos la obra porque no pasaron por la bolsa de trabajo local», añadió que «molesta porque Fabri es una empresa grande, desde hace un mes trabajan en el lugar, te da bronca que te pasen por encima», expresó.

Desde la empresa le dijeron a Pazos que el domingo se comunicarían con él para resolver la situación, «pero no me llamaron, fuimos hasta el lugar y encontramos todo parado, estaba solo un capataz y me dijo que pararon por la rotura de una máquina».

La semana pasada, representantes de Fortescue y del gobierno provincial recorrieron las obras luego de la presentación del plan de Urbanismo.