La Unter no está de acuerdo con la vuelta a clases presenciales por la crecida de casos de Covid y la falta de agua

Sierra Grande.- La Seccional de Unter de Sierra Grande convocó a una conferencia de prensa para dar su punto de vista crítico, respecto de la vuelta a clases presenciales este lunes, rechazan volver por la falta de agua en los hogares de docentes y alumnos.

La vuelta a las aulas, anunciada incluso por el propio sindicato el viernes, generó repercusiones internas porque la falta de agua no está totalmente garantizada.

“Como miembros de la comisión directiva recibimos inquietudes de los docentes, esta situación generó un gran malestar en la comunidad educativa”, expresó el titular de la Unter Juan Villarroel.

Agregó que en los grupos de WhatsApp los padres y docentes manifiestan que la falta de agua sigue en los barrios y hay preocupación por la avanzada de los casos de Covid.

“No es un contexto para escatimar decisiones y como Unter en su totalidad ante todo ponemos la salud de los trabajadores y la comunidad” y agregó la comisión directiva definió que se siga trabajando de manera virtual “hasta tanto se dé respuesta a la necesidad hídrica de los hogares”.

El gremialista apuntó directamente a Marcelo Saggina, titular del Concejo Escolar: “decirle a Saggina que la escuela pública no es el edificio, somos todos, docentes alumnos y personal de servicios y garantizando el agua en las escuelas no se soluciona”.

Villarroel agregó que con esta crisis hídrica, desde la seccional serrana “no vamos a claudicar en el reclamo vamos a ir hasta las únicas consecuencias” y dijo que no hay que pedirle permiso al Concejo Escolar para suspender clases porque las direcciones tendrían autonomía para definir suspensión.

“No estamos en un contexto para escatimar agua en las escuelas”

El docente añadió que “es la voz de una comisión directiva en representación de 500 afiliados, vamos a seguir adelante con medias que vamos a ir informando a los medios y transmitirles que vamos a estar al pie del cañón para garantizar que todos estén a resguardo”.

“Que Saggina recapacite y salga de ese posicionamiento cerrado, primero está la salud», concluyó.

La palabra de docentes

De la conferencia participó la docente Laly Fernández, además integrante de la comisión de Unter que expresó que el malestar de los adolescentes y sus familias es notorio porque no todos tienen agua. “A mi entender, no nos parece inclusiva esta decisión, no es equitativa la medida”.

Agregó que, con que se garantice el agua en los edificios no es solución, “estamos preocupados porque no solo estamos en una pandemia, también es por la crisis hídrica y como gremio no fuimos escuchados”.

Por su parte el docente Gustavo Garrido expresó que a su parecer “Saggina no vive en Sierra Grande, todos tenemos carencias y hay familias que no tiene nada de agua, si él tiene agua en su casa que recorra y verá que no todos estamos en la misma situación”.