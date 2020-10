Juan Villarroel, titular de Unter Sierra Grande: «No estamos en condiciones de volver a clases presenciales»

Sierra Grande.- «Aún no están dadas las condiciones de retomar las clases presenciales en Sierra Grande», definió el titular de la Unter de Sierra Grande, Juan Villarroel.

Agregó que si se completan los ciclos de cuarentena sin casos en Sierra Grande, tenemos que tener un protocolo – que no está – y la garantía que las autoridades de educación puedan cumplir con ello.

«A esta altura del año me parece innecesario, no le veo la necesidad y el sentido, para algo que no va a repercutir en el aprendizaje de los estudiantes».

El gremialista expresó a Pido la Palabra que con lo que queda del año es muy difícil que eso se dé, porque si bien se viene trabajando en protocolos, esos protocolos no están.

Villarroel agregó que Río Negro es una de las peores provincias en el manejo de la pandemia y creo estamos muy distantes del regreso de volver a clases.

«Río Negro no es la provincia indicada para volver a las aulas», acotó.

Este jueves el ministro de Educación, Nicolás Trotta, confirmó que en el Consejo Federal se aprobó un sistema de regreso a actividades educativas que permitirá que cada jurisdicción decida ese paso, en base a un «semáforo».

«El riesgo lo medirá cada jurisdicción», remarcó el ministro de Educación.