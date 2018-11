Irineo Toconas: “quiero que los rescaten, quiero a mi hijo”

Sierra Grande.- “En este momento queremos estar todos juntos” dijo Irineo Toconás el padre del submarinista Mario Toconas, que no puede cumplir ese deseo porque aún está en Viedma y no puede viajar a Mar del Plata porque no encuentra pasajes. “Quiero que nos entreguen a mi hijo”, señaló.

“Esto es volver a fojas cero, es volver a un año atrás, es muy doloroso, es la misma noticia, la misma angustia que el primer día”, dijo el ex minero a FM Libre.

Irineo estuvo esta semana en Playas Doradas en un homenaje que le hicieron a su hijo los alumnos de la escuela 360 del balneario, y regresó a Viedma donde vive, “estaba descansando y una de mis hijas me avisó, no pude pegar un ojo hasta las cinco de la mañana porque me puse a mirar televisión” expresó.

“Quiero que los rescaten, quiero que nos entreguen a nuestro mi hijo, que nos hagan ver a nuestros seres queridos, lo mínimo que pueden hacer”, dijo acongojado el hombre.

Irineo, como el resto de su familia, está convencido que el gobierno nacional sabían desde el primer minuto, “esperaron que pasara el tiempo, sabían bien donde estaban las coordenadas, no quería que se ventile”.

“Por ahora tenemos lo que se dice en la TV, se ha filtrado agua que inundó las baterías pero hay que ver y determinar bajando los equipos”.

El papá del submarinista de Sierra Grande dijo que el hallazgo es un alivio, “Todo está saliendo a la luz, Dios tiene la última palabra se va a encargar de hacer justicia”.

Cinco de los seis hermanos Toconás están en Mar del Plata, suspendieron el regreso y quedarán a acompañar a Ruth, la esposa de Mario, y sus dos pequeño Ryan y Luz que nació este año. “Ella estuvo re mal tenemos que estar a l lado, queremos estar todos”, señaló Irineo.