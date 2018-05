Iribarren no descarta sumarse a la carrera por la gobernación

Sierra Grande.- Una nueva figura política, hasta ahora impensada, surgió la semana pasada para el sillón de la Casa de Gobierno de Viedma. El tres veces intendente de Sierra Grande Nelson Iribarren no descarta presentarse a una precandidatura a gobernador, pero advierte, no es para dividir ni romper Cambiemos, es para sumar.

Iribarren dijo en FM Libre que en este tiempo de decisiones políticas e shora de pensar en las proyecciones a corto plazo. “Las intenciones nunca se pierden, más en la política y si puedo contribuir con una precandidatura y podría pensarlo, hasta decirlo favorablemente”

El mandatario dijo que entre agosto y septiembre sería una fecha para tomar la determinación finalmente porque aún falta que se avance en un tratamiento del ámbito interno del partido Cambiemos.

“Tenemos un candidato definido que es Soria y falta el candidato de Cambiemos y de Juntos”.

Agregó que por ahora todos los propuestos pueden ser precandidatos y enumeró a Aníbal Tortorielo, Sergio Wisky y José Luis Foulkes que representan a grandes ciudades.

“Estamos en una localidad chica que no repercute en votos”, citó a que no es imposible porque desde Sierra Grande surgieron figuras como los senadores y ex candidatos a gobernador Miguel Pichetto y magdalena Odarda “son de Sierra Grande y las esperanzas no se pierden, analizaremos el contexto y veremos qué estrategia vamos a usar”.

En la entrevista Iribarren dijo que todo se puede dar en el marco de algún acuerdo, incluso no descarta una candidatura a vicegobernador.

“Quiero que los sierragrandenses tengamos lugar y presencia y así lograr sueños desde otro lugar para el pueblo, para eso hay que estar en otro lugar, desde un cargo mayor se pueden lograr cosas que a veces pensamos y soñamos”.

“Si tengo la oportunidad representar a Rio Negro, no me queda dudas que la transformación va a existir, primero tengo un gran desafío que es revertir cosas en Sierra Grande”.

Luego bajó el tono y agregó “aún no dije que quiero hacerlo, pero la realidad hay definirla para adentro, no quiero romper ni perjudicar mi candidatura debe ser para favorecer y tener consensos y sumar y no restar, no quiero imponerme por caprichos porque sé que no me conocen en todas las ciudades”. Foto Nelson Iribarren