Guillermo Di Nápoli “No vamos a prometer obras faraónicas”

Sierra Grande.- “No vamos a prometer lo que no podamos cumplir” dijo en un pasaje de su oratoria el Presidente del Concejo, a cargo de la intendencia, Guillermo Di Nápoli, en la apertura de Sesiones Ordinarias en el Concejo Municipal.

Di Nápoli hizo un repaso de la actual gestión y pocos anuncios porque primero dijo hay que terminar lo que está en marcha. De fondo sonaban los bombos de los trabajadores de la UOCRA y la CTA que fueron a reclamar por la reactivación de obras.

Di Nápoli reconoció que son tiempos difíciles los que le tocan transitar en una localidad castigada por la falta de empleo, la desinversión privada el potencial minero desactivado. Sin embargo remarcó el mayor potencial con el que cuenta es el humano “los sierragrandenses hemos demostrado que nos ponemos de pie ante la adversidad, depende de nosotros”, dijo.

Agregó que 2018 fue un año de avances y retrocesos, “hicimos pavimento, luminarias, refacciones en el cementerio, centros barriales”, y destacó el punto de inflexión que representa la oba de ruta 5 que une Sierra Grande con Playas Doradas y las obras de gasoducto y cloacas que se realizarán en Playas Doradas.

“No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir gestionando para que la mina se reactive, hemos trabajado para dotar a Playas Doradas de servicios”, expresó y agregó que el potencial de la gestión se vio reflejado “en la temporada más exitosa de la historia en obras y servicios, turismo, cultura y deporte”.

“No voy a prometer obras faraónicas”, señaló en un pasaje de su lectura y puntualizó en que se trabajará sobre todo mejorar la situación social, cultural y deportiva.

“Estoy tranquilo aunque no se note y con ganas de concretar proyectos y obras, me da fuerza este equipo de trabajo y los empleados municipales incluso algunos que políticamente no están con nosotros que saben que si le va bien a la gestión de turno, le va bien a toda la comunidad”, enfatizó.

En un pasaje dijo que si bien estamos en tiempos preelectorales “nosotros no estamos preocupados por ninguna elección”, en la entrelínea se lee que desde la gestión no trabajarán para ningún candidato en las elecciones del 7 de abril.

Uno de los anuncios que se escuchó es que en los próximos días se creará la Secretaría de Servicios Públicos para garantizar servicios en toda la localidad y en Playas Doradas.

“Somos el mismo gobierno y compartimos el mismo pensamiento ideológico y político, y no vamos a comprometer lo que no podamos hacer”, señaló.

Toda la sesión estuvo acompañada por integrantes de la UOCRA y la CTA que entregaron un petitorio al final de la sesión.