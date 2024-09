ESTE JUEVES, ATE PARA EN TODA LA PROVINCIA

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante este jueves 26 de septiembre un paro nacional que afecta a toda la administración pública. La medida de fuerza, convocada por más de 1.000 delegados en el Plenario Nacional Federal de ATE, responde a la inminente finalización de 65.000 contratos en el sector público, programada para fines de mes. A nivel nacional, provincial y municipal, se espera un alto acatamiento, con la garantía de solo guardias mínimas en servicios esenciales.

En la provincia de Río Negro, ATE paraliza todas las tareas tanto en los organismos nacionales como en la administración pública provincial y los municipios. El secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, denunció la política de ajuste del gobierno y calificó de «inescrupuloso» al ejecutivo nacional por su manejo del Estado, afirmando que la situación «no ha hecho más que arrastrar a miles de familias a la pobreza». Vicente subrayó la necesidad de enfrentar estas políticas en las calles, llamando a los trabajadores a sumarse masivamente a la huelga.

Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario gremial de ATE en la provincia, instó a redoblar esfuerzos en los próximos 100 días para enfrentar «el desquicio» en las políticas públicas. Aguiar destacó que la organización sindical debe fortalecer su acción para exigir la renovación automática de contratos, la reincorporación de trabajadores despedidos y la reapertura de paritarias, con el fin de recuperar el poder adquisitivo perdido durante el año, que ya supera los 32 puntos porcentuales.

El sindicato también expresó su rechazo al presupuesto 2025 presentado por el presidente Javier Milei, en el cual se solicita a los gobernadores reducir el gasto público en 60 mil millones de dólares. ATE considera que este ajuste continuará profundizando las dificultades económicas en las provincias y municipios, afectando principalmente a los trabajadores estatales.

En el marco de esta jornada de protesta, las tareas en organismos nacionales como PAMI y ANSES quedan reducidas a guardias mínimas, mientras que la administración pública en Río Negro también se encuentra completamente paralizada. La huelga, que tiene como eje central el rechazo a las políticas de ajuste, apunta a visibilizar la creciente precarización laboral en el sector público y el impacto negativo de las decisiones gubernamentales sobre los trabajadores y la sociedad en su conjunto.

Rodrigo Vicente remarcó que el paro no es solo una respuesta a las políticas del Gobierno Nacional, sino también un llamado a los gobiernos provinciales y municipales a no ser cómplices de estas medidas. «Exigimos que no descarguen sobre las espaldas de los trabajadores el ajuste que pretende el presidente», señaló el líder gremial, destacando la urgencia de revertir las decisiones que han deteriorado las condiciones laborales en el país.

Fuente: ATE – Rio Negro