«Crisis del hospital de Sierra Grande». Por Dra. Graciela Avanzi

Sierra Grande.- Hago conocer la situación crítica del Hospital Osvaldo Pablo Bianchi. Desde marzo de 2020 la población viene reclamando un Consejo Local de Salud, el nombramiento de una ginecóloga, cirujano y un anestesiólogo como corresponde a la categoría IV B del Hospital, y por la situación edilicia deplorable y que pretenden solucionar con parches.

En abril de 2020 vecinos de la localidad realizaron una colecta para la compra de un respirador y entregaron a la directora, Claudia Ituarte, $452.016. El dinero se usó para comprar insumos y equipamiento que corresponden al Ministerio y no para el respirador.

Integro un grupo de Vecinos Autoconvocados que hemos reclamado primero a la directora, y ante la falta de respuestas realizamos cortes de la ruta 3, interrumpidos por el avance del covid- 19. Durante uno de esos cortes en una radio local el Ministro de Salud anunció la llegada de una tocoginecóloga y un respirador que aún no funciona.

Luego reclamamos al Dr. Zgaib, que no nos respondió; a la gobernadora, que al hablar en la apertura de sesiones legislativas en el mapa de obras en salud no figura Sierra Grande y que tampoco nos contestó; a la Defensoría del Pueblo y finalmente presentamos en la Justicia un amparo. Dos juzgados se declararon incompetentes y a la fecha no sabemos quién se va a ocupar de este tema. Evidentemente los tiempos de la Justicia no son los de los ciudadanos.

Graciela Dalmira Avanzi

DNI 4.550.495 – Pediatra