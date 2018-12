Entrevista a Martín Soria: responde a varios temas Magdalena, MCC, Central Nuclear entre otros

Sierra Grande.- En su visita a Sierra Grande Pido La Palabra habló con el pre candidato a gobernador Martín Soria en Sierra Grande, fiel a su estilo se mostró muy crítico a figuras políticas como Macri, Weretilneck e Iribarren pero también abordamos otros temas.

PLP – ¿Magdalena Odarda será su candidata a vice?

MS: “Con Magda fuimos grandes compañeros de bancada en la legislatura, Magdalena viene trabajando codo a codo con María Emilia, mi hermana con los grandes temas de Río Negro y en las defensas contra las políticas neoliberales de Macri y su socio Weretilneck. Somos amigos y compañeros compartimos proyectos e ilusiones en común, no es tiempo de candidaturas pero me llena de orgullo que podamos coincidir”. Soria destacó la presencia Facundo Montecino, concejal de Viedma e hijo de Odarda, en el acto de Sierra Grande y ratificó la creación de un frente con Río.

PLP ¿Cómo están las cosas con el senador Pichetto?

MS: “Con Miguel, hace meses no hablo, en política en muchas cosas no coincido, pero tengo un trato particular, era amigo del Gringo, mi viejo, soy amigo de los hijos, recorro las unidades básicas de la provincia y no he tenido tiempo de visitarlo en Buenos Aires”.

PLP “¿Habrá un nuevo periodo para Weretilneck?

MS: “La re re es un manotazo de ahogado, no tiene cabida, solo tiene deudas, después de desgobernar 7 años, este gobernador va a dejar a la provincia y la deja mas endeudada que nunca, con 23.000 millones de pesos, deudas que pagarán nuestros nietos. Saiz le dejó a mi viejo 4000 millones de deuda” recordó.

PLP Si es gobernador ¿qué piensa hacer con la Minera MCC?

MS: “Primero que los chinos devuelvan los 44 millones de pesos que este gobierno le regaló, se llevaron la plata de los rionegrinos, en principio hay que meter preso a lo que le dio la plata y que devuelvan”, más adelante señaló que “Hay que ver si eran 44 o iban mita y mita”.

PLP: Y la Central Nuclear?

“Estoy absolutamente en contra, pero, al intendente que quedó varado en Estambul, no iba a China por la mina, creo que les mintió porque hasta lo que yo se iba por otro tema, pero si el gobierno provincial no puede solucionar las cloacas de Las Grutas y ¿le va a dar un negocio a los chinos de una central? ¿No es peligroso para las costas?

PLP: ¿Cómo ve Sierra Grande?

MS: “Si no fuera por la gente, el abandono seria mayor, tener un intendente que tomó un crédito para hacer dos fuentes y la vereda del cementerio me parece un despropósito, él como el gobernador no tienen destino”.

PLP ¿Qué pasará con las candidaturas locales?

MS “Yo no anuncio candidaturas locales, pero vamos a llevar los mejores candidatos, nosotros no tenemos injerencia en los candidatos si no se ponen de acuerdo que vallan a internas”, acotó.

A pesar de la dieta a la que se somete por estos días, Soria se dio el gusto de compartir Choripan con los militantes peronistas de Sierra Grande.