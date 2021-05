En ocho meses Sierra Grande tiene 30 vecinos fallecidos de Covid-19

Sierra Grande.- Los casos de Covid-19 crecen de manera descontrolada en Sierra Grande, ya 124 marcan que la cifra de contagios va en aumento y lamentablemente los números de vecinos fallecidos también.

Claramente esta segunda ola es mas fuerte, lo demuestran los números del rebrote, los internados y los efectos letales que tuvo en varios vecinos que en las últimas semanas perdieron la vida.

En total ya son 30 los vecinos fallecidos en ocho meses, desde que el Covid-19 entró a Sierra Grade, aquel 31 de agosto del año pasado.

Un tema que aún no encuentra respuesta es si es necesario o no establecer medidas que permitan que baje la circulación, pero la llegada del COEM, a pesar de los anuncios oficiales no ha sido concretada. estos son los datos oficiales que el Ministerio de Salud dio a conocer este miércoles.

281 pacientes curados

29 de General Roca, 1 de Allen, 3 de Cervantes, 4 de Ingeniero Huergo, 2 de Mainque, 1 de General Godoy, 8 de Villa Regina, 30 de Cipolletti, 15 de Cinco Saltos, 10 de Catriel, 1 de Choele Choel, 1 de Coronel Belisle, 1 de Darwin, 1 de Luis Beltrán, 3 de Lamarque, 6 de Río Colorado, 33 de Viedma, 3 de Las Grutas, 3 de Valcheta, 100 de San Carlos de Bariloche, 2 de Dina Huapi, 16 El Bolsón, 2 de Pilcaniyeu, 4 de Ingeniero Jacobacci, y 2 de Los menucos.

649 pacientes confirmados

39 de General Roca, 10 de Allen, 1 de El Cuy, 3 de Cervantes, 7 de Ingeniero Huergo, 5 de General Godoy, 18 de Villa Regina, 5 de Chichinales, 94 de Cipolletti, 10 de Fernández Oro, 36 de Cinco Saltos, 2 de Contralmirante Cordero, 3 de Barda del Medio, 2 de Campo Grande, 13 de Catriel, 4 de Choele Choel, 5 de Chimpay, 1 de Coronel Belisle, 1 de Darwin, 6 de Luis Beltrán, 7 de Lamarque, 6 de Pomona, 20 de Rio Colorado, 130 de Viedma, 9 de General Conesa, 1 de Guardia Mitre, 12 San Antonio Oeste, 2 de Las Grutas, 19 de Sierra Grande, 7 de Valcheta, 112 de San Carlos de Bariloche, 8 de Dina Huapi, 25 de El Bolsón, 2 de Comallo, 16 de Ingeniero Jacobacci, 1 de Maquinchao, 5 de Los Menucos, y 2 de Sierra Colorada.

12 pacientes fallecidos

Un hombre de 65 años de Roca, un hombre de 67 años de Villa Regina, una mujer de 72 y un hombre de 70 de Cipolletti, una mujer de 58 años de Viedma, una mujer de 62 años de Sierra Grande, dos mujeres de 74 y 91 y cuatro hombres de 63,64,74 y 75 años de San Carlos de Bariloche.

Totales

5145 activos.

63.399 curados

1.528 fallecidos

Más Información: https://www.rionegro.gov.ar/download/archivos/00014378.pdf

ACLARACIÓN: Los fallecidos de Sierra Grande informados en el parte de ayer 18/05 fueron una mujer de 68 años y un hombre de 31 años.

OCUPACIÓN DE CAMAS UTI

Total provincia: 210 camas – 90,95% ocupadas (112 COVID – 79 No COVID) – 19 libres

Cipolletti: 65 camas – 92,31% ocupadas (22 COVID – 38 No COVID) – 5 libres

Catriel: 6 camas – 100% ocupadas (1 COVID – 5 No COVID) –

General Roca: 52 camas – 92,31% ocupadas (30 COVID – 18 No COVID) – 4 libres

Ingeniero Jacobacci: 1 cama – 0% ocupadas

Bariloche: 54 camas – 98,14% ocupadas (42 COVID – 11 No COVID) – 1 libre

Viedma: 22 camas – 81,82% ocupadas (13 COVID – 5 No COVID) – 4 libres

Villa Regina: 10 camas – 60% ocupadas (4 COVID – 2 No COVID) – 4 libres