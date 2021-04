El municipio de Sierra Grande no tendrá piedad con los comerciantes que no usen la APP Cuidarnos

Sierra Grande.- El municipio será rígido, no será flexible y no perdonará a los comerciantes que no utilicen la APP Cuidarnos.

Esta semana al municipio labró 10 infracciones por la no utilización de la APP que desde el 28 de diciembre del año pasado se usa en Sierra Grande en el contexto de pandemia.

El tema sale a la luz a raíz de un fuerte cruce entre inspectores municipales y una comerciante céntrica que acusó de malos tratos a los inspectores y que utilizaron la falta de uso de la APP para labrar una infracción.

Luego del cruce de versiones entre la comerciante y la titular de Comercio, Natalia Holtzmann, la funcionaria informó que se estaban labrando infracciones por la falta de la APP.

Lo cierto es que el 90 % del comercio ya no la utilizaba la APP, la misma comerciante comentó en el programa Sierra Grande Noticias que esto es así pero luego de los entredichos con uno de los inspectores surgió esta requisitoria.

Por su parte la titular de Comercio ratificó que ya fueron 10 las infracciones por la falta de utilización de la APP que es obligatoria y que nunca se dijo que se dejaba sin efecto.

Que dice la ordenanza: