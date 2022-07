El Legislador Juan Martin propone que extranjeros no residentes paguen por usar los hospitales rionegrinos

Viedma.- El legislador rionegrino Juan Martin (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley para que los extranjeros no residentes en la Argentina deban cubrir los costos en caso de utilizar centros de salud de la provincia.

Esta iniciativa se presenta luego de que se conocieran varios casos de argentinos a los que se les negó o se les trató de cobrar la atención sanitaria en países limítrofes, incluyendo el caso de una vecina de Río Negro que sufrió un ACV en Bolivia.

“Lo que estamos buscando es un acceso realmente igualitario a la salud, no sólo en términos de derechos sino de responsabilidades”, explicó Juan Martin, detallando que “el sistema público de salud se sostiene con nuestros impuestos, por lo que resulta justo que quienes no aportan en la Argentina deban pagar o tener un seguro para atenderse en nuestros hospitales”.

El parlamentario indicó que “la situación económica de nuestro país y de nuestra provincia no dan para andar regalando nada” y consideró que “tenemos la responsabilidad de cuidar los recursos que son de todos”. “El sistema actual, además de ser injusto, se presta a abusos como que pueda venir un ciudadano de otro país a atenderse de manera programada”, amplió.

“Lo lógico sería que para entrar al país se pida un seguro de salud, como sucede en otras partes del mundo”, subrayó el legislador, aunque explicó que “eso debe decidirlo el Gobierno Nacional, por lo que nosotros hacemos esta propuesta limitada al territorio rionegrino”.

Juan Martin también puntualizó que “el proyecto dice claramente que en caso de emergencia no se le va a negar la atención a nadie, pero después el Ministerio de Salud de la provincia va a tener que ocuparse de cobrarle la atención a la persona o al gobierno de su país de origen”. Fuente: Prensa Juan Martín

